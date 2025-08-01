«ДА фест» («Твердый воздух», «Крохотный мозг», Алена Борисова и др.), 4 августа, «Китайский Летчик Джао Да»

20:19 1.08.2025

4 августа — шестидесятый «ДА фест»! Музыкально-поэтическая феерия ждёт вас!

Проведите вечер понедельника в атмосфере искусства лирики и драйва, вкусной еды и напитков, в аутентичном баре в самом центре Москвы!

04.08.25 на Веранде «Джао Да» будут блистать:

Муз. группы:

Крохотный мозг — раззвиздяйский кабацкий бард-панк, умеющий удивлять романтикой.

Yellowstone — динамичная и дерзкая рок-группа, умело сочетающая в своём репертуаре тяжёлые и лёгкие треки

Музыканты:

Твёрдый Воздух — музыкальный психоделический проект Алексея Кольчугина, который презентует на концерте свой новый альбом!

Александр Илюхин — основатель группы "Элероны", сочетающей в себе мелодичность и душевность

Поэты:

• Алёна Борисова — создатель «ДА феста» и неподражаемо искренний поэт.

• Екатерина Кудакова — приют чайки на маяке

• Валерия Жвания — понятно о главном

Этот концерт объединён темой «День шампанского» На сцене и в зале будет царить атмосфера праздника, веселья и безмятежности. «ДА фест» — для тех, кому важна вдохновенная атмосфера, кто любит слушать и слышать. Приходите зарядиться энергией искусства.

Участвующие резиденты:

Да-да, в 2025 году «ДА фест» набирает резидентов, которые не только регулярно выступают на концертах «ДА», но и имеют возможность зарабатывать вместе с проектом. Подробнее об этом мы рассказываем в посте.

Место: клуб Джао Да

Москва, Лубянский проезд, 25с1

Сбор - 19:00

Начало - 19:30