Боцман и Бродяга «Часть 2»

Исполнитель: Боцман и Бродяга, Название: «Часть 2», Стиль: фолк-рок, Год: 2021

«Боцман и Бродяга», казалось бы, подлинно народный проект. Однако ему категорически было противопоказано тиражирование, и Гарику Сукачеву с Александром Ф. Скляром удалось сохранить ощущение hand made. На заре существования тандема это была абсолютно московская клубная история, а попытки отпраздновать 20-летие «БиБ» в 2016-м потерпели фиаско. И лишь спустя еще пять лет Сукачев и Скляротважились на выпуск второй части — опять же, без натужных попыток поставить эту историю на коммерческие рельсы.

В первом «Боцмане и Бродяге» было много спонтанного, включая отсутствие бас-гитары (Анатолий Крупнов уже был не у дел, а замену ему еще не нашли), атмосфера живой записи и забвение слов в одной из «центровых» песен «За окошком месяц май». Вторая часть в этом плане отличается от первой: диск писался в студии, Гарик Сукачев тщательно продумывал арандировки, многое нещадно отсевивая («Лично работал над проигрышем», - гордо сообщает он в первой же песне «Привет морскому ветру»). Но жизнь, любовь и легкое дыхание из этих аранжировок никуда не ушли.

Заметно поубавилась лишь доля авторского материала. В альбоме всего одна песня, написанная специально для этого проекта - «И снова май месяц» Александра Ф. Скляра. Это своеобразное подведение итогов применительно к вышедшему четверть века назад диска, включающее остроумное обыгрывание его нарочитых огрехов . «Мы новые песни еще сочиним и споем, а старые будем играть, забывая слова» - не на курьезное ли исполнение «За окошком месяц май» здесь намек?

Во втором «Боцмане и Бродяге» наодим и отголоски других проектов исполнителей. «Имел я деньги пребольшие» имеет одинаковое отношение и к скляровскому «Цыганскому рок-н-роллу», и к сукачевской «Кампанелле Каменной Звезды», и пикантному флеру района Хитровка. Через топонимы эти гиперсыллки делаются особенно часто и охотно. Жестокий романс «Есть по Чуйскому тракту дорожка» навевает совершенно прозрачные ассоциации с «чуйской» документалкой Сукачева «То, что во мне». А «Колыбельная» («На Сущевской улице мой дом») заставляет вспомнить о самых горьких творениях Александра Ф. Скляра — от «Колыбельной для Люсьен» до «За гагарой с черным пером».

Ну и, конечно, же для постижения личной мифологии Скляра и Сукачева этот диск просто бесценен. Их «тотемные» образы Боцмана и Бродяги раскрываются в представленных песнях на все 200%. А в метафизическом (завуалированном) виде присутствуют в финальной «А жизнь моя течет и катится», в названии которой и зашифрованы Боцман и Бродяга собственными персонами!