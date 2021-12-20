Боцман и Бродяга «Часть 2»

Боцман и Бродяга «Часть 2»

Исполнитель: Боцман и Бродяга, Название: «Часть 2», Стиль: фолк-рок, Год: 2021

«Боцман и Бродяга», казалось бы, подлинно народный проект. Однако ему категорически было противопоказано тиражирование, и Гарику Сукачеву с Александром Ф. Скляром удалось сохранить ощущение hand made. На заре существования тандема это была абсолютно московская клубная история, а попытки отпраздновать 20-летие «БиБ» в 2016-м потерпели фиаско. И лишь спустя еще пять лет Сукачев и Скляротважились на выпуск второй части — опять же, без натужных попыток поставить эту историю на коммерческие рельсы.

В первом «Боцмане и Бродяге» было много спонтанного, включая отсутствие бас-гитары (Анатолий Крупнов уже был не у дел, а замену ему еще не нашли), атмосфера живой записи и забвение слов в одной из «центровых» песен «За окошком месяц май». Вторая часть в этом плане отличается от первой: диск писался в студии, Гарик Сукачев тщательно продумывал арандировки, многое нещадно отсевивая («Лично работал над проигрышем», - гордо сообщает он в первой же песне «Привет морскому ветру»). Но жизнь, любовь и легкое дыхание из этих аранжировок никуда не ушли.

Заметно поубавилась лишь доля авторского материала. В альбоме всего одна песня, написанная специально для этого проекта - «И снова май месяц» Александра Ф. Скляра. Это своеобразное подведение итогов применительно к вышедшему четверть века назад диска, включающее остроумное обыгрывание его нарочитых огрехов . «Мы новые песни еще сочиним и споем, а старые будем играть, забывая слова» - не на курьезное ли исполнение «За окошком месяц май» здесь намек?

Во втором «Боцмане и Бродяге» наодим и отголоски других проектов исполнителей. «Имел я деньги пребольшие» имеет одинаковое отношение и к скляровскому «Цыганскому рок-н-роллу», и к сукачевской «Кампанелле Каменной Звезды», и пикантному флеру района Хитровка. Через топонимы эти гиперсыллки делаются особенно часто и охотно. Жестокий романс «Есть по Чуйскому тракту дорожка» навевает совершенно прозрачные ассоциации с «чуйской» документалкой Сукачева «То, что во мне». А «Колыбельная» («На Сущевской улице мой дом») заставляет вспомнить о самых горьких творениях Александра Ф. Скляра — от «Колыбельной для Люсьен» до «За гагарой с черным пером».

Ну и, конечно, же для постижения личной мифологии Скляра и Сукачева этот диск просто бесценен. Их «тотемные» образы Боцмана и Бродяги раскрываются в представленных песнях на все 200%. А в метафизическом (завуалированном) виде присутствуют в финальной «А жизнь моя течет и катится», в названии которой и зашифрованы Боцман и Бродяга собственными персонами!

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Россию оскорбляют, а мы молчим: Эрдоган открыл личико
Фото с сайта eurointegration.com
Сертификацию «Северного потока-2» отложили на полгода
В Татарстане советуют не ставить православные кресты на могилах
Здание МИД РФ
Штурм «красных линий»
Избранное
Конец Фильма «Ретроградный Меркурий»
Судьба предателя, угнавшего новейший МиГ-25 в Японию
Запад уже давно не твердь и не глыба, а гнойная слизь
Как контролировать диабет
«Сын России» Икар Лесников. В США офицера обвинили в шпионаже в пользу России
Что делать, если нечем платить кредит?
Что делать России, когда «холодильник побеждает телевизор»
Едем в Венгрию: обзор страны
Все об овощах и фруктах: полезные свойства
Российские силовики начали громить этнические ОПГ
«А был ли доклад Хрущева на XX съезде добровольным мероприятием? Не могло ли быть так, что он был вынужден пойти на этот доклад отчасти под внешним принуждением?»