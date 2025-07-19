Азербайджан подаст в суд на Россию из-за крушения самолета AZAL

© МЧС Республики Казахстан

Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан готовит иск к российским властям в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL). Он заявил, что за семь месяцев Баку не получил «никакого ответа» от российских официальных лиц.

«Наш генеральный прокурор регулярно направляет письма главе Следственного комитета России. Но на все письма приходит один ответ: "расследование продолжается"»,— приводит слова Алиева «Коммерсант».

Он потребовал от России «признать эту катастрофу как вину, наказать тех, кто сбил самолет, выплатить компенсации семьям погибших, пострадавшим и авиакомпании AZAL за потерю самолета».

Иск будет направлен в международные судебные инстанции, отметил президент. Российская сторона, по его словам, была уведомлена об этом. «Для нас все ясно. Мы знаем, что произошло, и можем это доказать»,— заявил Алиев.

В июле замминистра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов призвал Россию выявить и привлечь к ответственности виновных в крушении самолета. Он также говорил о том, что в Баку ожидают от Москвы «полного и прозрачного расследования» и выплаты компенсаций.

В феврале Казахстан опубликовал предварительный отчет о катастрофе. В расследовании нет выводов о причинах крушения, однако в документе говорится, что самолет получил повреждения многих систем, когда еще находился в воздухе. Это сделало его практически неуправляемым.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.07.2025, 01:33
    Гость: Имрек

    Компенсации надо выплатить. Средства изыскать путем массовой конфискации у членов азербайджанской ОПГ. Ещё и в серьёзном прибытке останемся.

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