Америку превратят в проходной двор
В воскресенье караван из 4,5 тыс. беженцев, продвигающийся из Гондураса к границе США, призвал новую администрацию во главе с Джо Байденом выполнить свои обещания и отменить ограничения против мигрантов, веденные Дональдом Трампом. Об этом сообщило издание Fox News, отметив, что тысячи человек рассчитывают на гораздо более теплый прием в США, чем при уходящем президенте.
«Мы признаем важность того, что новое правительство Соединенных Штатов продемонстрировало твердую приверженность мигрантам и лицам, ищущим убежище, что дает правительствам Мексики и Центральной Америки возможность разработать миграционную политику, уважающую права человека, мобильность населения», – говорится в заявлении группы по защите прав мигрантов, опубликованном от имени каравана.
Действительно, в декабре 2020 года Байден пообещал в корне изменить миграционную политику США, «откатив» ограничения против беженцев. Свое решение он объяснил необходимостью «расчистить гуманитарную катастрофу, которую администрация Трампа систематически создавала на южной границе», и намерением «создать возможности для быстрой работы с ищущими убежища в США и избежать при этом кризиса на фоне пандемии коронавируса». Кроме того, избранный президент захотел включить нелегалов в перепись населения.
В отличие от новых властей США, правительства Гватемалы и Мексики, которые стали промежуточными пунктами в маршруте каравана, вовсе не собираются пропускать поток беженцев на свои территории. Узнав о движении каравана, власти Гватемалы приняли декрет, позволяющий органам правопорядка силой рассеивать скопления людей для борьбы с возможным распространением COVID-19. Мексика же начала круглосуточную надзорную операцию на южной границе страны, которую проводят национальная гвардия и министерство обороны.
Похожие меры уже принимались в октябре 2018 года, когда точно такой же караван мигрантов из бедных стран Центральной Америки направился по маршруту Гватемала – Мексика – США. Тогда более чем пять тысяч беженцев достигли американской границы, после чего Дональд Трамп направил туда бойцов национальной гвардии, подписал указ о частичном закрытии границы с Мексикой и дал разрешение военным открывать огонь по беженцам.
Ужесточение иммиграционной политики, помимо прочего, было опорой избирательной кампании Трампа в 2016 году. Два года спустя он подписал указ, который позволил властям разлучать мигрантов с детьми, но позднее эта мера была отменена под давлением общественного мнения. А за месяц до новых выборов президент снизил лимит приема беженцев в 2021 финансовом году до рекордного с 1980 года минимума – до 15 тысяч человек.
Но самым известным шагом Трампа по ограничению потока нелегалов стало строительство стены на американо-мексиканской границе. В июле 2020 года он заявлял о том, что построено уже 386 км заграждения. Для этого президенту потребовалось перенаправить средства с программы закупок истребителей пятого поколения F-35.
Комментируя ситуацию в своем Telegram-канале, член Совета Федерации Алексей Пушков указал на то, что «по прогнозам, уже в 2040 году США станут страной белого меньшинства». «Однако это может произойти и гораздо раньше. Америка меняется и политически, и социально, и этнически, в отличие от почти моноэтнического Китая. И меняется в сторону все большей внутренней нестабильности. Последние события – это только начало», – констатировал сенатор.
«Совершенно точно, что при Байдене для мигрантов откроют многочисленные шлюзы, перекрытые Трампом», – подчеркнул в беседе с газетой ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, отметив, что уже сейчас «для тех мигрантов, кто прибыл в США детьми, а это от 12 до 25 млн человек как минимум, создается путь к гражданству».
Кроме того, он упомянул о решении Байдена вернуть практику, в рамках которой мигранты с запросом на политическое убежище ждали вердикта суда не на территории Мексики, а на территории самих Соединенных Штатов. «Люди, которые просят у Америки политическое убежище, сейчас находятся в Мексике.
Такое решение в свое время было явным достижением Трампа и позволило мигрантам не «растворяться» на территории США. Но Байден заявил, что это создало гуманитарную катастрофу на границе, поэтому теперь необходимо вернуть прежнюю практику и разрешить мигрантам оставаться в Штатах до решения миграционных судов, которые, как правило, дают убежище лишь 3% от всеобщего объема запросов», – отметил эксперт.
Намерение Демократический партии пустить на территорию США как можно больше мигрантов Дробницкий объяснил желанием сделать из них лояльных избирателей в таких критически важных южных штатах, как Аризона, Техас, Луизиана, усилив тем самым избирательную машину партии.
«Но не стоит забывать, что для этого нужно привести в соответствие всю техническую составляющую миграционной политики, то есть издать соответствующие распоряжения, создать необходимую инфраструктуру, выстроить работу таможенных и миграционных органов. Это потребует времени и не факт, что данный караван сможет беспрепятственно проникнуть на территорию США», – предположил он.
Политолог считает, что подобная политика новой администрации может негативно отразиться на американском обществе. «В США сопротивление мигрантам традиционно очень сильное, особенно на фоне существования так называемых городов-убежищ для мигрантов, где федеральные власти не имеют права выселить людей с их территории, а полиции запрещено проверять документы о гражданстве. В некоторых таких городах нелегалы даже имеют право голосовать на уровне муниципалитетов. Так что есть политики, которые продвигают такую линию и хотят сделать из Америки проходной двор», – констатировал собеседник.
Иной точки зрения придерживается американист Борис Межуев. «Не надо думать, что с приходом Байдена ситуация изменится на сто процентов. Конечно, в настоящее время ему сложно отказаться от обещаний узаконить уже прибывших нелегалов и принять тех, кто только направляется в США. Меры, связанные с воссоединением семей, предоставлением гражданства, будут приняты, но в итоге они окажутся декларативными», – сказал он.
По мнению Межуева, эпидемия коронавируса, а особенно создание вакцины, представили прекрасную возможность выстроить определенную стену для мигрантов, не прибегая при этом к аргументам этнокультурного характера, а опираясь лишь на то, кто вакцинирован, а кто – нет. «В конечном счете любая партия, будь то демократы или республиканцы, воспользуется карантинными мерами, чтобы восстановить жесткий контроль над иммиграцией. Ведь проблема нелегалов есть, и она действительно является болезненной», – заключил эксперт.
Автор: Ирина Яровая
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это придёт и к вам.
В один прекрасный момент всевышний самизнаете кто решит автоматом давать гражданство всем мигрантам в России и вместо Собянина мэром Москвы может стать Рамадан Алибабаевич Суроханов. Как в Лондоне.
³ Что ж ты смотришь на сучок в глазу ближнего твоего, а в своем глазу бревна не замечаешь?
Россию уже превратили.
двор превратили Россию, в скотный?
В течении последних 15 лет США "колбасит" от последствий действий их президентов. Если до Рейгана любой президент любой партии США, хоть демократ хоть республиканец, делали одно дело и у них была общая линия, то сейчас вне зависимости от партии каждый президент попросту делает что вздумается.
США расшатывает своя же власть, лидеры раскачивают страну отменяя решения предшественников, аннулируя договора.
Трамп отменил почти всё что сделал Обама (сам Обама немало постарался что бы отменить решения Буша) Байден собирается отменить всё, что сделал Трамп.
Иметь дело в политике с США стало бессмысленным- они отменяют свои решения как им вздумается, игнорируют договора с другими странами.
В общем всё это остаётся только приветствовать- США ослабляют сами себя, империя США явно катится к закату. И чем быстрее она рухнет, тем быстрее у нас будут реальные перемерены.