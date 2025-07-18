Зачем генерал Донахью пригрозил «снести с лица земли» Калининград

НАТО обсуждает новую стратегию на Балтике. При этом помимо планов, которые строят отставные адмиралы, страны НАТО предпринимают и реальные действия, явно направленные на подготовку к вооруженному конфликту с Россией

Если планы введения новых санкций Запада против России, по словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, в нашей стране уже «воспринимаются как обыденность», то прямую угрозу со стороны НАТО в адрес Калининградской области вряд ли можно назвать рядовым событием.

Накануне издание Defense News процитировало заявление командующего сухопутными силами США в Европе и Африке генерала Кристофера Донахью, которое он сделал на конференции LandEuro в немецком Висбадене. Рассказывая о реализации нового натовского плана «Восточная фланговая линия сдерживания», он отметил, армия США и ее союзники по НАТО в первую очередь сосредоточились на государствах Балтии.

«Например, Калининград, Россия, имеет ширину около 47 миль и окружен со всех сторон НАТО, так что наша армия и ее союзники теперь имеют возможность снести его с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли сделать», — заявил Донахью.

Это уже не первая недвусмысленная угроза в адрес Калининградской области. В мае этого года адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис, который в прошлом был командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, в своей колонке для Bloomberg назвал самый западный российский регион «странным анклавом», благодаря которому РФ контролирует часть побережья между Литвой и Польшей.

«Таким образом президент Владимир Путин сохраняет контроль над частью Балтийского моря на подступах к Санкт-Петербургу — по иронии судьбы, когда-то считавшимся царями, начиная с Петра Великого, „окном в западный мир“. Сегодня, в случае конфликта между Москвой и НАТО любой российский военный корабль там будет быстро и легко заблокирован или уничтожен», — пишет Ставридис.

Западные аналитики не раз говорили о том, что после присоединения Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу Балтийское море якобы стало внутренней акваторией НАТО. При этом звучат призывы перекрыть для России возможность свободного судоходства на Балтике, вплоть до идеи расширить акватории Финляндии и Эстонии таким образом, чтобы в Финском заливе вовсе не осталось международных вод.

Учитывая то значение, которое для РФ имеет свободный доступ к ее портам на Балтике, включая Большой порт Санкт-Петербурга, Усть-Лугу, Приморск и Высоцк, такие угрозы не могли остаться без ответа.

Кроме того, тот же Ставридис заявлял также о том, что «в случае войны» Калининградскую область «необходимо будет нейтрализовать», чтобы российские сухопутные войска, пройдя через территорию союзной Белоруссии, не смогли взять под контроль критически важный Сувалкский коридор на границе между Литвой и Польшей.

Однако помимо планов, которые строят отставные адмиралы, страны НАТО предпринимают и реальные действия, явно направленные на подготовку к вооруженному конфликту с Россией.

Германия, например, осенью прошлого года открыла многонациональный военно-морской штаб для руководства операциями НАТО на Балтике.

«Создание этого объекта подчеркивает важнейшее значение Балтийского моря для НАТО после ухудшения отношений с Россией из-за боевых действий на Украине, когда флот РФ базируется недалеко от Калининграда», — прокомментировало это событие агентство Reuters.

Стоит отметить, что одним из первых заявлений нового канцлера Германии Фридриха Мерца в мае этого года стали слова о том, что немецкая армия вместе с ее союзниками «готова защищать территорию НАТО от любой угрозы». Встречаясь в Вильнюсе с президентом Литвы Гитанасом Науседой, Мерц подчеркнул, что «безопасность на Балтике — это и наша безопасность».

Уже не раз отмечалась растущую активность НАТО у северо-западных границ России в непосредственной близости от Санкт-Петербурга, которая мотивируется необходимостью «сдерживания РФ». Российские власти в ответ дают понять, что наша страна никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Новые угрозы, конечно, тоже не остались незамеченными.

«Нападение на Калининградскую область будет означать нападение на Россию со всеми соответствующими вытекающими ответными мерами, предусмотренными, в том числе новыми редакциями военной и ядерной доктрин РФ», — заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова Кристофера Донахью.

При этом он подчеркнул, что американский генерал, бросаясь подобными заявлениями, должен четко отдавать себе отчет, что «это план по развязыванию Третьей мировой войны с переходом в глобальное противостояние, где победителей не будет».