Облицовка внутренних стен

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Существует ряд практических и эстетических причин использования различных облицовочных материалов для внутренних стен

Облицовка может быть использована в таких случаях:

• для устранения неровностей стен;

• дополнительной внутренней изоляции;

• визуального определения границ различных частей в одном открытом пространстве (например, столовой);

• в качестве различных дополнений для уютной атмосферы в доме.

В местах с более интенсивным движением и ограниченным пространством (коридоры, лестницы) вы можете защитить стену от износа и повреждений облицовкой. Плитка также может быть использована для «маскировки» арматуры и увеличения изоляции. Строительный материал для стены, которую требуется облицевать плиткой, также.

Палубная черепица



Особенно в частых коттеджах или загородных домах деревянные половые доски остаются одним из наиболее часто используемых видов внутренней облицовки. Вы можете облицовывать стены по вертикали и горизонтали досками, и каждый из двух вариантов придает интерьеру немного другой характер.

Принимая решение о том, как закреплять половые доски, позвольте себе вдохновиться, например, фотографиями в журналах или попытаться соорудить область из нескольких соединенных половиц. Они будут удерживаться вместе даже при соединении с канавкой без гвоздей на опорных планках.

Плиты OSB – интересный вариант



Интересной альтернативой половицам являются плиты OSB, с помощью которых можно добиться очень специфического внешнего вида при использовании для внутренней облицовки. С ними нужно обращаться осторожно, они определенно не «соответствуют» ни одному типу интерьера.

В коттеджах или в более современно обставленных домах, с их типичным внешним видом и структурой поверхности, установленные в комнате плиты с теплым оттенком, благодаря своему цвету, создадут нетрадиционную атмосферу.

Плиты OSB можно привинтить или прибить к базовой планке, а саму поверхность – отшлифовать, покрыть лаком или покрасить. Даже в этом случае их структура поверхности будет интересно выделяться. Тем не менее, такой материал не подходит для влажных помещений.

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Фанера, а почему нет?



По сравнению с плитами OSB, вы получите несколько более традиционный внешний вид при облицовке помещения фанерой. Фанера – это тонкие доски, изготовленные из трех или более слоев очищенного или нарезанного шпона, склеенных между собой.

По сравнению с древесиной этот материал имеет лучшую стабильность размеров и формы. Фанеру можно резать или обрабатывать иным способом теми же инструментами, что и дерево. Они поставляются в виде досок большой площади с размерами, например, 1,2 х 2,4 метра или 1,5 х 2,5 метра.

Среди фанер вы можете выбрать из различной толщины (обычно от 9 до 21 мм) и наконечники (водонепроницаемая конструкция, упаковка, фольгированная с противоскользящей обработкой полов, столярных изделий и мебели), а также в зависимости от типа древесины, из которой изготавливаются виниры (сосна, тополь, береза, бук).

С фанерой вы получаете очень точные и твердые поверхности, которые сохраняют свойства натурального дерева. Метод обработки поверхности может выделить рисунок верхнего деревянного шпона или, наоборот, сделать его особенным с цветным оттенком.

Твердые деревянные плитки

Интерьеры некоторых частных домов, а также многих коттеджей часто очаровывают типичной атмосферой настенных покрытий из массива дерева. В отличие от половиц или фанеры, деревянные плитки – это высококачественные столярные изделия, часто в сочетании с резьбой по дереву и другими декоративными модификациями.

Плитка этого типа предлагается многими компаниями. Особенно она гармонично сочетается с антикварной мебелью, картинами или другими артефактами. Деревянная плитка может привнести в интерьер легкую традиционную роскошь.

Например, вы можете выбрать плитки из досок и фризов, которые сделаны из досок с прямыми или скошенными краями. Прекрасно смотрится каркасная облицовка, состоящая из системы каркасов и их заливки из фанерованных панелей или других древесных материалов.

Камень в интерьере



Каменная плитка больше не доминирует только над экстерьером. С ней можно очень интересно дополнить комнаты в доме и особенно в сочетании натуральными деревянными полами или потолками. Они бывают разных цветов и узоров, и вы можете работать с ними самостоятельно.

Рекомендуется использовать более мелкие узоры в интерьерах и только на одной стене или одной ее части. Эти декоративные плитки продаются уже подготовленными к работе, поэтому их укладка очень проста.

Работе также будет способствовать тот факт, что некоторые виды каменных плиток уже поставляются в форме прямоугольников различных размеров, к которым уже приклеены кусочки камня. Эти подготовленные облицовочные панели затем укладывают в настенный клей в направлении снизу вверх.

Однако существуют также отдельные камни разных оттенков и форм по толщине, что позволяет использовать их для облицовки в интерьере.

Кирпичные полосы



Вы также можете использовать кирпичные полосы для выравнивания стен. Материал, традиционно используемый для фасадов, очень хорошо подходит для определенных типов интерьеров и имеет ряд преимуществ.

Кирпичные полосы работают хорошо, их сборка не требовательна, и полученная форма облицовки из кирпича может быть очень подходящей, особенно для интерьера коттеджа. В то же время, это значительный декоративный элемент, поэтому необходимо тщательно продумать его соответствие малярному или напольному материалу.

Кирпичные полосы с отделкой можно использовать, например, для выравнивания стен за печами или вокруг каминов. Классические кирпичные полосы с гладкой песчаной поверхностью также можно использовать в качестве альтернативы глазурованной плитке в ванных комнатах или на кухнях.

Также стоит отметить имитацию кирпичных полос. Это гибкие, тонкие и легкие ленты, состав которых состоит из натурального песка (94 %) и акрилового полимера (6 %).

Их можно использовать для облицовки фасадов, а также для колонн, сводов, углов и более сплошных поверхностей в интерьере. Полосы приклеены специальным клеем, похожим на классические плитки, этот же материал также используется для цементации. Отдельные кусочки можно отрегулировать до необходимой длины обычными ножницами.

Фото с сайта Pixabay.com

