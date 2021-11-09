Армянский стол для российских солдат

Дни национальной кухни уже несколько лет являются доброй традицией для российской армии. Аутсорсинговые комбинаты делают питание военнослужащих разнообразным и периодически знакомят их с кулинарными изысками стран-соседей, например, Армении. В День народного единства военнослужащие из Степанакерта попробовали традиционные блюда кухни этой республики

Национальная кухня Армении берёт начало из глубокой древности, а традиции приготовления многих блюд этой страны остаются неизменными и сейчас. Из характерных особенностей кухни — пикантность пищи. Для этого в еду добавляют много острых специй — чеснок, молотый перец, пряную зелень и чаман – семена пажитника. Армяне придают большое значение овощам на столе, да и земля их богата и плодородна.

Перец, баклажаны, брюква, щавель, шпинат, бамия, спаржа — всё это отлично сочетается с мясными и рыбными блюдами, без которых нельзя представить армянский стол. Стоит отметить, что из мяса чаще всего в пищу в этой южной республике употребляют говядину и баранину, а основные виды рыбы в блюдах — сиг и форель из озера Севан.

Армейцев, дислоцирующихся в Степанакерте, поздравили с Днём народного единства большим разнообразием армянских блюд. Повара профильного комбината приготовили долму (традиционные армянские голубцы с виноградными листьями), люля-кебаб из говядины, супы «Крчик» и «Ереванский», цыплят «Арарат», салат по-армянски, салат «Лобуц», выпечку. Кроме того, военнослужащих угостили мягкими сортами сыра с мёдом, болгарским перцем, зеленью, виноградом, гранатами и грушами.

Сотрудники столовой в воинской части № 55655 не только приготовили вкусные блюда, но и украсили зал в соответствии с традициями армянского народа. На столы постелили праздничные скатерти, на стену повесили флаг Армении, а на стол поставили роскошную корзину фруктов.

Праздник удался благодаря высокому профессионализму гражданских поваров, которые трудятся в столовой каждый день и готовят для солдат блюда к шведскому столу. Благодаря качественным изменениям в армейской организации питания, военнослужащие теперь не ограничены в выборе блюд.

Несколько вариантов супов, мясных блюд, гарниров к ним – теперь будничный армейский обед выглядит так. Полезный бонус к ежедневному рациону можно всегда найти в салат-баре со свежими и вареными овощами, а также соусами. Для поддержания иммунитета армейцам дополнительно выдают витамины, а зимой включают в рацион чеснок, лук и сало.

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