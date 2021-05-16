Расширьте пространство дома с помощью нескольких махинаций. Советы экспертов

10:03 16.05.2021

Ремонт в квартире - это очень важно.

Какие планировки можно затеять в однокомнатной квартире?

Например, объединение комнаты и кухни. Особенно это актуально для владельцев маленьких квартир, ведь вместо двух небольших помещений они получают одно просторное как минимум с двумя окнами. Освободившееся пространство можно использовать для размещения каких-то вещей, ну а хозяева квартиры смогут общаться с гостями, не отрываясь от приготовления ужина.

Из минусов – необходимость оперативной уборки. В изолированной кухне оставленная после ужина посуда никого не смутит, а вот в кухне-гостиной ее вид совсем не желателен. Кроме того запах от приготовления пищи быстро въедается в текстиль и, если на кухне тканей не так много, то в гостиной у нас стоят мягкие кресла, диваны, а то и кровати. Если минусы вас не смущают, то смело занимайтесь объединением кухни с комнатой. Правда, согласовать подобную перепланировку вы сможете только при соблюдении двух условий.

Первое – стена между кухней и комнатой не должна быть несущей. Удаление несущей стены может привести к разрушению здания в целом. Как узнать, несущая стена или нет? Эта информация есть в техпаспорте вашей квартиры.

Второе условие – обязательное наличие преграды между жилым помещением и газовой плитой, если она у вас, конечно, имеется. Но это условие можно обойти. Глобальное решение вопроса – замена газовой плиты на электрическую или индукционную. Если это решение вас не устраивает, то вам придется озадачиться установкой раздвижных дверей. В открытом положении они создают ощущение отсутствия препятствия между гостиной и кухней. Согласовать такие двери легче, если это не легкая пластиковая гармошка, а полноценные двери, скрывающиеся, например, в пологой стене, поскольку запрет связан с возможным проникновением газа в остальные комнаты при его утечке.

Но, даже если газовой плиты у вас изначально не было, при попытке согласовать подобную планировку вы можете столкнуться с трудностями, поскольку объединять единственную жилую зону с кухней так же нельзя. Поэтому при согласовании рекомендуется обозначать свой вопрос не как «снесение стены», а «создание широкого проема». Кроме того, можно оставить небольшие выступы стен: это позволит и узаконить перепланировку, и зонировать помещение, сохраняя атмосферу открытого пространства.

Присоединение лоджии или балкона

Еще один способ увеличить квартиру за счет перепланировки – это присоединить к ней лоджию или балкон. Но здесь также действуют определенные условия и требуются особые разрешения. В зависимости от типа вашего дома – монолитный, кирпичный или панельный – внешняя стена может быть несущей или нет. Кроме того возникает проблема с отоплением. Согласно нормативам холодную зону, коей является лоджия или балкон, полностью присоединять нельзя. Как согласовать подобную перепланировку? Во-первых, вы можете убрать окно и дверь, оставив батарейный блок. На этом месте можно устроить стол или стеллаж. Во-вторых, вам придется установить на лоджии-балконе дополнительный источник тепла.

Кладовка

Увеличить квадратные метры можно также за счет присоединения к жилой площади кладовки. А если вы не хотите устанавливать шкафы-купе, то можно наоборот возвести стены, чтобы отделить гардеробную.

Кроме того, если площадь квартиры позволяет, вы можете сделать из одной комнаты две, разделив пространство на гостиную и, например, спальню или детскую.

Раздельный санузел встречается в однокомнатных квартирах нечасто, и это, скорее, преимущество, чем недостаток, но при желании ванную и туалет можно объединить.

Расстановка мебели

Следующим этапом вашего ремонта должна стать расстановка мебели – конечно, условная. Но прежде чем приступать к этому вопросу, вам нужно определиться со своими желаниями и требованиями. Насколько вам необходима кровать? Готовы ли вы спать на раскладном диване? Нужен ли вам письменный стол или вас устроит ноутбук и подставка под него? Хватит ли пространства для полноценного обеденного стола или вы, наоборот, мечтаете о барной стойке?

Вы должны понимать, сколько места займет ваша мебель. Особое внимание уделите технике. Заранее наметьте количество необходимых вам розеток и выключателей. Возможно, в процессе расстановки мебели вы измените уже намеченную планировку.

Если возведением стен вы заниматься не желаете, то перед вами неминуемо встанет вопрос зонирования пространства – будь у вас 20-метровая студия, 30-метровая хрущевка или 40-метровая новостройка, ведь в одном помещении вам нужно уместить и спальню, и гостиную, и рабочую зону.

Повезло если в квартире имеется ниша: тогда вопрос зонирования решается легче – в нишу хорошо встает стол или кровать. Если ниша неглубокая, то в нее можно вписать полки или шкаф.

Каким еще образом можно зонировать комнату в однокомнатной квартире?

Первый способ – неявный, служит, скорее, для визуального разделения. Это разные обои или краска, или любая другая отделка стен.

К такому же типу относится использование стеллажей в качестве перегородок. Стеллажи могут быть высокими – до потолка, а могут быть и низкими. В любом случае они разделяют комнату, но сохраняют ощущение открытого пространства, пропуская свет и воздух.

Вообще грамотная расстановка мебели уже сама по себе может решить задачу зонирования. Например, разместив кровать изголовьем не у стены, а посередине комнаты, вы разделите пространство на спальную и гостиную зоны.

Легкие ширмы на колесиках можно перемещать по всей комнате, используя там, где на данный момент есть необходимость: например, ширмой можно прикрыть гардеробную в случае прихода гостей или рабочую зону, чтобы свет от монитора не мешал спать другому человеку.

Эту же функцию выполняют шторы с той лишь разницей, что мобильностью ширм они не обладают.

Возведение подиума – еще один способ зонировать пространство. На подиум можно поставить компьютерный стол или кровать, а в сам подиум можно установить ящики, решая тем самым задачу мест для хранения.

После того, как вы определитесь с расстановкой мебели и планировочным решением, планировку придется согласовать в соответствующих органах. Для этого вам нужно будет заказать проект перепланировки в специализированной компании, а после предоставить его в районный отдел архитектуры.

Пока проект согласовывается – а это может продлиться до 45 дней – вам необходимо определиться с дизайном вашей квартиры. Какие-то моменты вы могли продумать еще на этапе расстановки мебели, но сейчас в самую пору задуматься об этом более детально – до момента необходимости закупок материалов для ремонта.

Стилистические решения

Однокомнатная квартира обязует к определенным стилистическим решениям. Потолочная лепнина, массивная мебель, тяжелые шторы и прочие составляющие классического стиля – не для вас. Если вы тяготеете к классике, но не обладаете большими площадями, рассмотрите вариант нео-классики. Это современный стиль с использованием деталей из классического стиля.

Очень популярен и особенно актуален – если вы снесли стену между кухней и комнатой – стиль лофт. Сейчас лофт – это, в первую очередь, открытое пространство, конечно, с использованием присущей индустриальному стилю вариантов отделки – кирпич, бетон.

Но самым популярным стилем при ремонте однокомнатной квартиры является, безусловно, скандинавский: светлые стены, легкая мебель, натуральные материалы.

Белый цвет вообще отлично расширяет пространство. Не бойтесь ощущения «больничности» или стерильности: достаточно развесить на стенах постеры и фотографии, расставить на полках вьющиеся растения, расстелить мягкий ворсистый ковер – и уют вам обеспечен.

Итак, проект согласован, дизайн выбран – творчество пока закончилось, начинается сугубо техническая часть вашего ремонта.

Порядок действий при ремонте однокомнатной квартиры не отличается от ремонта любого другого помещения. Первое, что мы делаем, – это перенос и демонтаж уже построенных перегородок или возведение новых.

Далее на очереди инженерные коммуникации: штробим стены и прокладываем электрические, антенные и интернет-кабели.

Затем отправляемся в санузел. Ремонт любого помещения начинается с потолка, потом занимаемся стенами, пол – в последнюю очередь. Пол и стены выравниваем с помощью штукатурки, на полу делаем бетонную стяжку. Далее укладываем плитку и устанавливаем сантехнику.

Внимание!

Перед закупкой материалов желательно составить смету: это поможет избежать лишних трат и в целом вам будет легче контролировать свой бюджет на ремонт.

Порядок действий в комнате ровно такой же:

- выравниваем потолок и стены с помощью штукатурки;

- выравниваем пол;

- клеим обои или красим стены;

- устанавливаем напольное покрытие: паркет, ламинат или линолеум.

Последние штрихи: плинтуса, двери, откосы. Вот и все! Осталось лишь обуютить пространство, а это в любом ремонте – самое приятное.

