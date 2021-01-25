«Размен округов был ошибкой»: где меньше всего доверяют президенту и губернаторам

В Подмосковье состоялся семинар по ключевым показателям эффективности федеральных и региональных органов власти, где попытались объяснить провальные цифры

Пресловутый эффективный менеджмент постепенно проникает во все сферы жизни. Вместо того, чтобы вплотную заниматься экономикой и социальными проблемами России, наши «отцы народа» скрупулезно высчитывают KPI — ключевые показатели эффективности федеральных и региональных органов власти. Семинар на эту тему состоялся в Подмосковье с 19 по 23 января.

Вообще-то подобного рода мероприятие должно было пройти еще в прошлом году, но из-за разгула коронавируса его перенесли. Вот вам, собственно, и первая причина недоверия властям, которая попросту лежит на поверхности! Теперь, собственно, о результатах…

Согласно выведенной на экраны информации, лидерами по доверию региональным властям стали Чечня, Адыгея, Курганская, Курская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. Лавры «эффективных менеджеров» достались соответственно главам этих регионов, среди которых - Рамзан Кадыров, Мурат Кумпилов, Вадим Шумков, Роман Старовойт и Дмитрий Артюхов. Причина понятно, потому что образцово-показательными стали кавказские республики, где в отношении к правителям царит полуфеодальный пиетет и благополучный газовый Ямало-Ненецкий АО.

Предсказуемым оказался и список «отстающих»: Хакасия, Владимирская область, Хабаровский и Красноярский края, а также Кемеровская область. Хакасией управляет член КПРФ Валентин Коновалов, избиравшийся во втором туре выборов в 2018 году. У руля Владимирской области - представитель ЛДПР Владимир Сипягин, также победивший во втором туре выборов в 2018 году действующего губернатора Светлану Орлову.

Врио губернатора Хабаровского края в настоящее время - представитель ЛДПР Михаил Дегтярев, он был назначен на этот пост после ареста предыдущего главы региона Сергея Фургала, который тоже является членом ЛДПР. Ну а что творилось прошлым летом в Хабаровске по этому поводу мы все, увы, прекрасно помним.

Во главе Кемеровской области стоит Сергей Цивилев, сменивший на этом посту Амана Тулеева - крепкого государственника, которому пришлось покинуть свой пост из-за пожара в кинотеатре местного торгового центра. А Александр Усс стал главой Красноярского края после ухода Виктора Толоконского. Усс получил репутацию «губернатора-катастрофы» после серии сотрясавших регион природных и техногенных бедствий (наводнения, лесные пожары, взрывы на военном складе под Ачинском).

Назывались на семинаре и регионы, в которых больше всего и меньше всего доверяют президенту. Флагманами предсказуемо оказались Чечня, Крым и Севастополь. В первом - жесткая дисциплина, а в Крыму до сих пор сильны впечатления от «Русской весны».

Среди аутсайдеров по степени доверия главе государству оказались Хабаровский и Красноярский края, а также Санкт-Петербург. Про первые два мы уже написали выше. А вот питерцы могут быть недовольными жесткими мерами по ковидному локдауну (напомним, что в новогодние каникулы культурная жизнь Северной столицы была практически полностью парализована).

Рейтинг KPI впервые был введен два года назад. Помимо показателей по губернаторам и президенту, существует еще и отдельный рейтинг по выборам. По последним как раз на нынешнем семинаре высказался первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, обозначивший ближайшую задачу для «Единой России» - не менее 45% голосов на сентябрьских выборах в Госдуму.

Ради этого там, где обнаруживаются слабые звенья надо, как заявил Кириенко, «не по кабинетам ходить», а идти к людям, реально решать их проблемы, помогать, заботиться и отстаивать их интересы. Также спикер подчеркнул, что результаты выборов должны совпадать с ожиданиями граждан. Если «ЕР» получит 60% при нынешнем индексе доверия в 30-35%, то народ вряд ли поверит таким данным.

Сергей Кириенко четко заявил, что на сей раз не будет уступок на выборах оппозиции, которой в 2018-м были отданы на откуп 18 округов. После ухода в Госдуму куратора внутриполитического блока Вячеслава Володина и прихода ему на смену Сергея Кириенко, а также замены секретаря генсовета «Единой России» Сергея Неверова на Андрея Турчака, представители нынешнего внутриполитического блока Кремля и руководства партии власти неоднократно говорили РБК, что размен округов был ошибкой. В частности, по их мнению, это позволило избраться губернатором Хабаровского края Фургалу, что, якобы и заложило «мину замедленного действия» под регион.