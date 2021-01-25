«Размен округов был ошибкой»: где меньше всего доверяют президенту и губернаторам
Пресловутый эффективный менеджмент постепенно проникает во все сферы жизни. Вместо того, чтобы вплотную заниматься экономикой и социальными проблемами России, наши «отцы народа» скрупулезно высчитывают KPI — ключевые показатели эффективности федеральных и региональных органов власти. Семинар на эту тему состоялся в Подмосковье с 19 по 23 января.
Вообще-то подобного рода мероприятие должно было пройти еще в прошлом году, но из-за разгула коронавируса его перенесли. Вот вам, собственно, и первая причина недоверия властям, которая попросту лежит на поверхности! Теперь, собственно, о результатах…
Согласно выведенной на экраны информации, лидерами по доверию региональным властям стали Чечня, Адыгея, Курганская, Курская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. Лавры «эффективных менеджеров» достались соответственно главам этих регионов, среди которых - Рамзан Кадыров, Мурат Кумпилов, Вадим Шумков, Роман Старовойт и Дмитрий Артюхов. Причина понятно, потому что образцово-показательными стали кавказские республики, где в отношении к правителям царит полуфеодальный пиетет и благополучный газовый Ямало-Ненецкий АО.
Предсказуемым оказался и список «отстающих»: Хакасия, Владимирская область, Хабаровский и Красноярский края, а также Кемеровская область. Хакасией управляет член КПРФ Валентин Коновалов, избиравшийся во втором туре выборов в 2018 году. У руля Владимирской области - представитель ЛДПР Владимир Сипягин, также победивший во втором туре выборов в 2018 году действующего губернатора Светлану Орлову.
Врио губернатора Хабаровского края в настоящее время - представитель ЛДПР Михаил Дегтярев, он был назначен на этот пост после ареста предыдущего главы региона Сергея Фургала, который тоже является членом ЛДПР. Ну а что творилось прошлым летом в Хабаровске по этому поводу мы все, увы, прекрасно помним.
Во главе Кемеровской области стоит Сергей Цивилев, сменивший на этом посту Амана Тулеева - крепкого государственника, которому пришлось покинуть свой пост из-за пожара в кинотеатре местного торгового центра. А Александр Усс стал главой Красноярского края после ухода Виктора Толоконского. Усс получил репутацию «губернатора-катастрофы» после серии сотрясавших регион природных и техногенных бедствий (наводнения, лесные пожары, взрывы на военном складе под Ачинском).
Назывались на семинаре и регионы, в которых больше всего и меньше всего доверяют президенту. Флагманами предсказуемо оказались Чечня, Крым и Севастополь. В первом - жесткая дисциплина, а в Крыму до сих пор сильны впечатления от «Русской весны».
Среди аутсайдеров по степени доверия главе государству оказались Хабаровский и Красноярский края, а также Санкт-Петербург. Про первые два мы уже написали выше. А вот питерцы могут быть недовольными жесткими мерами по ковидному локдауну (напомним, что в новогодние каникулы культурная жизнь Северной столицы была практически полностью парализована).
Рейтинг KPI впервые был введен два года назад. Помимо показателей по губернаторам и президенту, существует еще и отдельный рейтинг по выборам. По последним как раз на нынешнем семинаре высказался первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, обозначивший ближайшую задачу для «Единой России» - не менее 45% голосов на сентябрьских выборах в Госдуму.
Ради этого там, где обнаруживаются слабые звенья надо, как заявил Кириенко, «не по кабинетам ходить», а идти к людям, реально решать их проблемы, помогать, заботиться и отстаивать их интересы. Также спикер подчеркнул, что результаты выборов должны совпадать с ожиданиями граждан. Если «ЕР» получит 60% при нынешнем индексе доверия в 30-35%, то народ вряд ли поверит таким данным.
Сергей Кириенко четко заявил, что на сей раз не будет уступок на выборах оппозиции, которой в 2018-м были отданы на откуп 18 округов. После ухода в Госдуму куратора внутриполитического блока Вячеслава Володина и прихода ему на смену Сергея Кириенко, а также замены секретаря генсовета «Единой России» Сергея Неверова на Андрея Турчака, представители нынешнего внутриполитического блока Кремля и руководства партии власти неоднократно говорили РБК, что размен округов был ошибкой. В частности, по их мнению, это позволило избраться губернатором Хабаровского края Фургалу, что, якобы и заложило «мину замедленного действия» под регион.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Господи! Да что ты знаешь о Сталине. Только по книжкам и только. Личного мнения у тебя о Сталине просто не может быть по определению, так как он и ты из разного времени. Можно с уверенностью утверждать, что если б ты жил в эпоху Сталина, то имел бы к нему прорву претензий. И в том числе в той части, как и что врал Сталин народу.
Вот хотя б такое. Кто дал установку внушать народу, что Красная Армия разгромит любого врага малой кровью и на его территории? Ясно же, что Сталин, потому что без его указания в предвоенном СССР не делалось ничего. Недосуг лезть в архивы, но гарантированно можно найти в довоенных речах Сталина подобные цитаты.
Так что сравнение Сталина с нынешним верховным в твоем исполнении абсолютно бессмысленное и безсодержательное. Балабольство пустое и все.
И кстати, ты, такой говорливый, да еще в отношении власти, при Сталине давно бы махал кайлом на золотых рудниках на Колыме. И это в лучшем случае, т.к. по меркам Сталина ты на этом форуме давно наговорил на вышку.
Удивительно просто, как подобные тебе не понимают, что им реально светило бы, восстань Сталин и в самом деле, если Вы его все время призываете восстать из мертвых!
Они хотят доесть Россию. Не зря чубайса отправили прокладывать тропы и коридоры эвакуации.
Интересно на что разменяли?хотя....
Меньше всего ему доверяют на кухне ! А больше всего на работе в госучреждении ...
// семинар........эффективности федеральных и региональных органов власти, где попытались объяснить провальные цифры//
Опять? Выброшенные на ветер деньги. В большинстве регионов не довольны властью на местах. Мне всё это напоминает анекдот с бородой ,,Царское время, в кав.полк приезжает инспектор и проверяет состояние конского состава в эскадроне. Лошади худые, рёбра торчат. Инспектор задаёт вопрос:- ротмистр почему кони в таком теле? Рот.:-да не пойму выше высокоблагородие и что мы только не делали, музыку играли ,газеты им читали. Ин.:-Ротмистр ,а вы им овёс пробовали давать?,, Так и с этими рейтингами. Обеспечьте стабильной работой,нормальным заработком и безопасностью тогда и рейтинг подымится.