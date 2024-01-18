Почему коммутатор молчит «Грудной сбор» (компакт-кассета)

Почему коммутатор молчит «Грудной сбор» (компакт-кассета)

Исполнитель: Почему коммутатор молчит, Название: «Грудной сбор», Стиль: постпанк, Год: 2023

На первый взгляд, группа «Почему коммутатор молчит» вполне укладывается в парадигму любимых хипстерами групп, проходящих по ведомству всевозможных «пост». Наверняка эта аудитория их и ценит, но альбом «Грудной сбор» однозначно не укладывается в прокрустово ложе подобных определений.

Первые песни релиза имеют чисто электронный саунд. Это типичный эмбиент, но тексты, тексты!.. Все построено на каких-то парадоксах, недомолвках, каламбурах и феноменальных интуитивных прозрениях. Чего только стоит упоминание в «Экране» об экстремистских фразах, которые станут молитвой (хотя в реальности чаще происходит с точностью до наоборот). Образ же залитого чернилами экрана запускает тему конфликта между подлинным творчеством и преследующей со всех сторон человека низкосортной информацией.

В двух последующих электронных треках «Кровь» и «Ров» личное и социальное переплетается так же причудливо и неразрывно. Доходит даже до того, что в «Рве» не до конца понятно о чем идет речь – об эротике или каких-то геополитических выкладках. Не меньшее удивление вызывает трек «От земли», который оказывается сугубо гитарным и звучит почти по-панковски. А в следующей песне «Развалисповедь» настает черед акустики, скрипичных экзерсисов и ошеломляющей игры слов, описывающей суицид.

Переворачивая аудиокассету на другую сторону, ловишь себя но мысли, что вполне привыкаешь даже к такому непредсказуемому почерку. Но и здесь приятные эмоции настигают тебя, например, в «Солнце», где лирический саунд и очередная интригующая игра словами «закатили / закатилось».

Кассета издана лейблом ICONIC со вкусом. Лесное название альбома «Грудной сбор» обыгрывается изображением сумрачной чащи на рельефной бумаге и полупрозрачной аудиокассетой цвета древесного пламени. Нарочно непонятно, горит на развороте вкладыша ствол дерева или манит заплутавшего путника. Может быть, «Почему коммутатор молчит» - это новые дендриты, молящиеся в стволах дерев за весь мир?
 

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