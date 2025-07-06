КПРФ утвердила смену официального названия партии

11:12 6.07.2025

КПРФ на съезде партии утвердила смену официального названия на "КПРФ - политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации", сообщил РИА Новости депутат ГД от КПРФ Дмитрий Новиков.

Ранее источник агентства рассказывал, что наименование партии решили поменять, чтобы избирателям было понятнее и удобнее при голосовании в бюллетенях.

До этого КПРФ официально называлась "Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации".

На съезде Геннадий Зюганов был периизбран председателем ЦК КПРФ. Он занимает пост председателя ЦК КПРФ с 1993 года. Зюганову 81 год, он избирался депутатом Госдумы всех восьми созывов.

19-й отчетно-выборный съезд КПРФ открылся в субботу, 5 июля. Съезд проходит в оздоровительном комплексе "Снегири" Истринского района Московской области.