КПРФ утвердила смену официального названия партии

© KM.RU, Алексей Белкин

КПРФ на съезде партии утвердила смену официального названия на "КПРФ - политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации", сообщил РИА Новости депутат ГД от КПРФ Дмитрий Новиков.

Ранее источник агентства рассказывал, что наименование партии решили поменять, чтобы избирателям было понятнее и удобнее при голосовании в бюллетенях.

До этого КПРФ официально называлась "Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации".

На съезде Геннадий Зюганов был периизбран председателем ЦК КПРФ. Он занимает пост председателя ЦК КПРФ с 1993 года. Зюганову 81 год, он избирался депутатом Госдумы всех восьми созывов.

19-й отчетно-выборный съезд КПРФ открылся в субботу, 5 июля. Съезд проходит в оздоровительном комплексе "Снегири" Истринского района Московской области.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.07.2025, 18:25
    Гость: stalker

    Сильно поменяли. Существенно. А если серьезно, то эта партия давно уже не коммунистическая, т.к. позитивно относится к частной собственности и в вопросах религии терпимость проявляет. Это уже скорее социалистическая партия. Так бы себя и именовали.

  2. 06.07.2025, 18:14
    Гость: Уралец,так их для того буржуи и оставили

    Чтобы ПОЛНОСТЬЮ дискредитировали коммунистов и коммунистическое движение.Разве настоящие коммунисты выбрали бы главным Зю с вечно испуганным лицом? Конечно нет.

  3. 06.07.2025, 18:06
    Гость: .Штурман

    Дополнение.
    Посмотрел решения последнего съезда КПРФ, национальный состав ее руководства и очень удивился. Там почти все русские и евреи и нет ни одного татарина,башкира или другого представителя коренных народов России. Выводы делайте сами.

  4. 06.07.2025, 17:57
    Гость: .Штурман

    Реальное название КПРФ(м), то есть Ком.Партия Российской федерации меньшевиков хотя можно СДПРФ, то есть Социал-Демократическая Партия Российской Федерации. Партия не имеет ничего общего ни с ВКПб и ни с КПСС кроме названия компартия.
    КПРФ мелкобуржуазная партия соцдемократов левого толка и только благодаря мелкобуржуазной сущности левой партии Кремль терпит ее так как если запретит,как Ельцин КПСС, то настоящие коммунисты смогут организоваться в единую компартию работающую в подполье куда войдут и часть членов запрещенной КПРФ.
    По факту буржуазная власть держится на политике кнута и пряника, а так же зомбированию через СМИ (ТВ, интернет и т.д.) и для подавления любых противников власти в стране установлена буржуазная диктатура. Однако поход ЧВК Вагнер "Марш справедливости" на Москву показал слабость центральной власти и даже желание высших чиновников убежать из страны при малейшей опасности. Поэтому, если в стране образуется революционная ситуация и власть не сможет управлять страной, то КПРФ может подобрать брошенную власть. Финиш СВО будет решающим фактором и если она закончится перемирием с куевскими фашистами, то все возможно.

  5. 06.07.2025, 17:51
    Гость: Мало ли что.....

    Прокуратура, юриспруденция, полиция, армия, депутат, министр, президент - тоже слова не русские. Буквы греческие. И ещё много-много-много чего.....

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