КПРФ утвердила смену официального названия партии
КПРФ на съезде партии утвердила смену официального названия на "КПРФ - политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации", сообщил РИА Новости депутат ГД от КПРФ Дмитрий Новиков.
Ранее источник агентства рассказывал, что наименование партии решили поменять, чтобы избирателям было понятнее и удобнее при голосовании в бюллетенях.
До этого КПРФ официально называлась "Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации".
На съезде Геннадий Зюганов был периизбран председателем ЦК КПРФ. Он занимает пост председателя ЦК КПРФ с 1993 года. Зюганову 81 год, он избирался депутатом Госдумы всех восьми созывов.
19-й отчетно-выборный съезд КПРФ открылся в субботу, 5 июля. Съезд проходит в оздоровительном комплексе "Снегири" Истринского района Московской области.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Сильно поменяли. Существенно. А если серьезно, то эта партия давно уже не коммунистическая, т.к. позитивно относится к частной собственности и в вопросах религии терпимость проявляет. Это уже скорее социалистическая партия. Так бы себя и именовали.
Чтобы ПОЛНОСТЬЮ дискредитировали коммунистов и коммунистическое движение.Разве настоящие коммунисты выбрали бы главным Зю с вечно испуганным лицом? Конечно нет.
Дополнение.
Посмотрел решения последнего съезда КПРФ, национальный состав ее руководства и очень удивился. Там почти все русские и евреи и нет ни одного татарина,башкира или другого представителя коренных народов России. Выводы делайте сами.
Реальное название КПРФ(м), то есть Ком.Партия Российской федерации меньшевиков хотя можно СДПРФ, то есть Социал-Демократическая Партия Российской Федерации. Партия не имеет ничего общего ни с ВКПб и ни с КПСС кроме названия компартия.
КПРФ мелкобуржуазная партия соцдемократов левого толка и только благодаря мелкобуржуазной сущности левой партии Кремль терпит ее так как если запретит,как Ельцин КПСС, то настоящие коммунисты смогут организоваться в единую компартию работающую в подполье куда войдут и часть членов запрещенной КПРФ.
По факту буржуазная власть держится на политике кнута и пряника, а так же зомбированию через СМИ (ТВ, интернет и т.д.) и для подавления любых противников власти в стране установлена буржуазная диктатура. Однако поход ЧВК Вагнер "Марш справедливости" на Москву показал слабость центральной власти и даже желание высших чиновников убежать из страны при малейшей опасности. Поэтому, если в стране образуется революционная ситуация и власть не сможет управлять страной, то КПРФ может подобрать брошенную власть. Финиш СВО будет решающим фактором и если она закончится перемирием с куевскими фашистами, то все возможно.
Прокуратура, юриспруденция, полиция, армия, депутат, министр, президент - тоже слова не русские. Буквы греческие. И ещё много-много-много чего.....