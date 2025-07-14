Горшенев «Песни брата. Концерт памяти Михаила Горшенева» 19 июля, VK Stadium

14:15 14.07.2025

Этим летом в Москве пройдет концерт, посвященный памяти одного из главных артистов российской панк-сцены, культового рок-музыканта и основателя группы «Король и Шут» - Михаила Горшенева

Событие состоится 19 июля в VK Stadium. Концерт – традиция, вечер, на котором Алексей Горшенев и его одноименный проект исполнит любимые миллионами песни в авторской интерпретации. 19 июля со сцены VK Stadium прозвучат такие хиты, как «Лесник», «Дурак и молния», «Кукольный театр», «Кузьма и барин», «Ели мясо мужики» и многие другие. В сет-лист программы «Песни брата» вошли главные композиции «Короля и Шута», написанные Михаилом Горшеневым и Андреем Князевым.

Группа «Король и Шут» стала феноменом на российской рок-сцене, а лидер команды Михаил Горшенев – одним из самых влиятельных и значительных музыкантов современности. Его песни звучали везде: на телевидении и из радиоприемников, во дворах, на школьных стадионах, на кассетах и пластинках в каждом доме. На этой музыке выросли поколения людей/

Начало в 20.00егодня она по-прежнему живет и звучит в каждом поклоннике отечественного рока, что подтверждено успехом сериала «Король и Шут», вышедшем в 2023 году.