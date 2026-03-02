Владимир Кузьмин, 8 марта, Base

8 марта 2026 года народный артист РФ Владимир Кузьмин сыграет традиционный большой весенний концерт в крупнейшем московском концертном зале Base

В Международный женский день рок-легенда и один из самых харизматичных артистов российской сцены представит праздничную программу, куда войдут главные и любимые хиты музыканта: «Я не забуду тебя» («Сибирские морозы»), «Сказка в моей жизни», «Когда меня ты позовешь», «Нет, я не верю», «Небеса», «Эй, красотка», «За семь морей», «Симона» и многие другие.

Владимир Кузьмин - авторитетный и неподражаемый исполнитель, выдающийся музыкант, певец и композитор, который уже более четырех десятилетий радует поклонников своей несравненной манерой исполнения, мощным узнаваемым вокалом и богатым музыкальным материалом.

Творчество артиста – настоящее музыкальное наследие, объединяющее несколько поколений слушателей. Каждая его песня отражает разнообразие стилей и настроений: от пронзительного блюза и трогательных баллад до заводного рок-н-ролла и элегантных поп-мелодий. В багаже музыканта более тридцати альбомов, яркие дуэты, смелые коллаборации, успешные проекты и другие знаковые творческие эксперименты.

Концерт Владимира Кузьмина в концертном зале Base - отличный способ поздравить любимых женщин запоминающимся событием, где музыка и праздничная атмосфера создадут настроение любви, уважения и восхищения.

Начало в 20.00

