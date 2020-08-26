В Европе начинаются продажи электромобиля Volkswagen ID.3

В начале сентября покупатели получат первый электрический Volkswagen суббренда ID, прием заказов на который был открыт 19 июня

Несмотря на то, что Volkswagen и раньше выпускал электромобили, например, электрическую модификацию «Гольфа», хэтчбек Volkswagen ID.3 является первым электрокаром, разработанным с чистого листа. И первым электромобилем нового, электрического суббренда ID, который в ближайшие годы представит как минимум ещё три модели.

Volkswagen ID.3 оснащается безальтернативным электромотором мощностью 204 л.с. и тремя видами батарей: базовая модификация получит аккумуляторы ёмкостью 45 кВт-ч (дальность пробега в 330 километров), более продвинутая версия обзаведется батареей ёмкостью 58 кВт-ч с пробегом 420 километров, а самая дорогая модификация получит батарею ёмкостью 77 кВт-ч, которая позволит преодолеть 550 километров.

Гарантия на все батареи составляет 8 лет или 160 000 километров пробега. Также все батареи можно зарядить на специальном терминале в режиме быстрой зарядки за полчаса, что позволит проехать 290 километров.

Первые покупатели Volkswagen ID.3 получат электромобиль в средней комплектации с батареей ёмкостью 58 кВт-ч – всего будет изготовлено 30 000 хэтчбеков первой партии ID.3 First Edition.



Фото с сайта egear.be

В зависимости от уровня оснащенности, в Германии хэтчбеки будут стоить от 40 000 до 50 000 евро. Цену сложно назвать привлекательной, особенно учитывая тот факт, что речь идет о небольшом (длина 4,26 м, объем багажника 385 литров) хэтчбеке гольф-класса, да еще имеющим «сырое» программное обеспечение, что признало руководство Volkswagen. Правда, софт пообещали бесплатно перепрошить уже в первом квартале следующего года, а в качестве компенсации за то, что первые покупатели электромобиля фактически выступают добровольными испытателями, им пообещали бесплатную «заправку» в течение года.

В следующем году с конвейера начнут сходить электромобили с «базовой» батареей ёмкостью 45 кВт-ч, которые будут стоить порядка 30 000 евро, а под конец 2021 года начнется выпуск топ-модификации с батареей ёмкостью 77 кВт-ч.



Фото с сайта egear.be

Первоначально электромобили суббренда ID будут продаваться только в Европе, но в перспективе они появятся на североамериканском и китайских рынках. В настоящее время Volkswagen готовит производственные линии в США и Китае для выпуска не только хэтчбека ID.3, но и других машин нового суббренда.

Что касается России, то пока сложно сказать, появятся ли у нас хэтчбеки ID.3 или нет. Впрочем, одно можно утверждать вполне определенно уже сейчас – электрохэтчбек гольф-класса ценой в 3,5 млн рублей вряд ли вызовет ажиотажный спрос.