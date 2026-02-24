СВР: Британия и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой

Париж и Лондон активно работают над предоставлением Киеву ядерной бомбы, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Британские и французские элиты не готовы мириться с поражением, отметили в СВР. "Считается, что Украину нужно снабдить "вундерваффе". Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой", - цитирует сообщение ТАСС.

"В настоящее время, по имеющейся в СВР России информации, Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средства его доставки. Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1", - пояснили в СВР. При этом, добавили там, "Берлин благоразумно отказался участвовать в этой опасной авантюре".

Британцы и французы хотят замаскировать передачу ядерного оружия Киеву под разработку самой Украины, отметили в службе.  

  24.02.2026, 16:25
    Гость: Старый

    Ты не русский. Это не вопрос. Причины СВО понятны всем, кроме тех, из-за кого оно началось. Вы 8 лет выпрашивали и выпросили. Россия на них напала, ага. А кто перед этим людей, русских, убивал на Донбассе? Думали, проканает, фраерки недоделанные?

