Amaria «Путешествие в радость»

Исполнитель: Amariaа, Название: «Путешествие в радость», Стиль: рок, Год: 2023

«Радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна», - говорил Христос своим ученикам. Наша жизнь подчас бывает нелегка, потому что мы забываем об этих приоритетах. Человеку свойственно ставить на первое место счастье, которое вообще не упоминается в Евангелии в силу своей нарочитости и неполноты, ведь счастье — это лишь часть общей картины. А радость — это именно погружение в момент, принятие всей полноты бытия и встреча с открытым сердцем любого обстоятельства.

В своем альбоме «Путешествие в радость» Amaria описывает процесс обретения радости длинною в 12 ступеней. Начинается он с неприятия тех схем, которые выстраивают себе люди на пути к иллюзорному счастью. В песне «Неориентированный граф» граф есть символ этой нарочитости, а отсутствие цели можно записать героине только в плюс, потому что оно уже есть начало выздоровления и обретения подлинности.

Главный источник радости — это помощь другому. «Обещай» и «Подруге» описывают процесс гармонизации себя, неизбежно наступающий после того, как облегчил участь близкого человека. «Улитки солнечных холмов» - это квинтэссенция спасительной иронии. Здесь Амария мягко пародирует мастодонтов русского рока, в частности, Константина Никольского с го песнями «Мой друг художник и поэт» и фразой «я добр, но добра не сделал никому» из «Я сам из тех». Безусловно, это и самоирония, потому что певица ничуть не стесняется своих «русроковых» аранжировок, ведь они вполне позволяют ей решать поставленные творческие задачи.

Взять хотя бы цикл песен о путешествиях («Крымское танго», «Кабо-Верде», «Не в Тибете»), где можно услышать, соответственно, и танго, и латино, и регги. К тому же путешествия позволяют оттаять душе и вновь помочь ей стать восприимчивой к радости. «Так бывает», «Я люблю» и «Друг без друга нас нет» - знаки того, что процесс внутреннего выздоровления запущен, потому что героиня научилась ценить самое дорогое — того, кто рядом.

«Новогодняя» - это именно маленькая модель радости как таковой, ведь когда еще, как не в новогоднюю ночь под бой курантов, мы ценим и чувствуем каждый миг? НаконецЮ финальная песня «То, чего не было» позволяет окончательно отмести ложные ориентиры. Ведь «то, чего не было, нельзя потерять».