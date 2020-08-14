Увеличится ли ваш вес после отказа от курения

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Курение вредно для здоровья, большинство курильщиков хорошо знают о серьезных последствиях курения для их здоровья благодаря многим кампаниям против курения

Тем не менее, большинство из них не думают, что они находятся в опасности. Некоторые считают, что курение только время от времени не может быть таким плохим, в конце концов. Кроме того, некоторые уверены, что они уйдут легко, через некоторое время, как - после того, как они закончат расставаться, после того, как они поженятся, когда они захотят завести детей, после колледжа и так далее. Когда они наконец решают бросить курить, у них возникают мысли, потому что они боятся нагонять фунты. Их заботы не беспочвенны, отказ от курения может привести к увеличению веса у некоторых людей, однако есть способы его контролировать.

Курение: убийца аппетита



Курильщики выбирают сигарету, когда другие выбирают перекусить. Люди, которые курят, возможно, чувствовали, что они не чувствуют себя голодными, а иногда могут просто курить, когда голодны. Кроме того, между приемами пищи они курят вместо того, чтобы есть что-то, даже если они голодны. Исследования показали, что когда в системе есть никотин, в мозг посылается сообщение о том, что желудок полон. В результате они могут закончить свою еду дымом вместо десерта.

Что вызывает увеличение веса после того, как вы бросите курить?



Среди людей, которые прибавляют в весе, когда бросают курить, прибавка в весе составляет около 5-10 фунтов в первые месяцы. Однако это не должно удерживать вас от отказа от курения. Причины увеличения веса после того, как вы бросили курить:

1. Пониженный уровень метаболизма

Курение увеличивает скорость метаболизма. Из-за курения происходит выброс адреналина, который заставляет печень выделять гликоген и повышает уровень сахара в крови. Когда люди бросают курить, скорость метаболизма резко снижается, в результате чего они сжигают меньше калорий, чем они делали во время курения. Таким образом, даже если вы едите то же количество пищи, что и раньше, вы, вероятно, прибавите в весе. Требуется несколько недель, чтобы скорость метаболизма нормализовалась.

2. Улучшенное чувство запаха и вкуса

Также считается, что, как только люди бросают курить, их запах и вкус улучшаются, в результате повышается аппетит. Даже продукты, которые раньше не казались такими аппетитными, заманчивы, и когда они сдаются, они в конечном итоге прибавляют в весе.

3. Еда как заменитель курения

Когда люди бросают курить, они ищут что-то еще, что-то, связанное с их ртом и руками, и самой естественной заменой является еда. Облегчает снятие симптомов дискомфорта и раздражительности. Та же самая причина, которая заставляет их тянуться к сигарете, привлекает их к еде, которая должна снять напряжение или просто провести время. Есть больше шансов выбрать продукты питания, такие как сладости, шоколад, холодные напитки и алкоголь. Это потому, что он увеличивает серотонин, который также выделяется при потреблении никотина и помогает им чувствовать себя расслабленными. Еда также помогает избавиться от скуки, которую вы можете почувствовать, когда бросаете курить. Звучит знакомо, не правда ли?

Как избежать увеличения веса после того, как вы бросили курить?



Следующие параграфы помогут вам избежать увеличения веса после того, как вы бросите курить. И вы увидите результаты, при условии, что вы будете следовать им прилежно.

1. Пить воду

Это самый простой способ избежать набора веса после того, как вы бросили курить. Каждый раз, когда вам хочется есть, пить воду, это поможет вам справиться с тягой. Это также поможет вашему метаболизму, который замедлился из-за обезвоживания. Кроме того, это даст вам общее ощущение благополучия и поможет вам справиться с симптомами абстиненции.

2. Вести дневник

Запишите, что вы едите в течение дня, это поможет вам понять, в какое время дня ваши пристрастия возрастают. Это поможет вам отличить голод от никотина. Если это пристрастие к никотину, оно пройдет через несколько минут. Ешьте только тогда, когда вы действительно голодны.

3. Выберите здоровую пищу

Если вы должны есть, то вы можете есть здоровую пищу. Имейте свежие фрукты, обезжиренный йогурт, зеленый чай, обезжиренный попкорн, низкокалорийные закуски и много овощей. Создайте расписание и имейте небольшие порции еды в течение дня. Следите за потреблением сладостей и напитков.

4. Начните тренироваться

Это поможет вам сжечь калории, которые вы, возможно, добавляете из-за изменения скорости обмена веществ. Кроме того, он будет держать вас занятым, поможет вам справиться с вялостью и улучшить настроение. Вам не нужен тяжелый план тренировки, быстрая ходьба даже в течение 30 минут работает просто отлично. Вы можете плавать, кататься на велосипеде или даже заниматься спортом по вашему выбору, идея в том, чтобы заниматься физическими упражнениями.

5. Держите рот и руки занятыми

Держите при себе жевательные резинки и конфеты без сахара; всякий раз, когда вы голодны, вы можете попробовать жевательную резинку. Держите свои руки занятыми письмом, вязанием или любой другой деятельностью. Запланируйте мероприятия, чтобы избавиться от скуки, например, потратить время на чтение книги, встретиться с друзьями или проверить электронную почту.

6. Избегайте переедания

Планируйте свое питание, чтобы избежать переедания, и ешьте как можно медленнее. Жуйте каждый кусочек тщательно и наслаждайтесь вкусом. Как только вы почувствуете себя сытым, встаньте со стола и отправляйтесь на прогулку. Вместо того, чтобы выбирать десерт после еды, есть фрукты или, что еще лучше, просто почистить зубы.

7. Справляться со стрессом

Есть много способов справиться со стрессом, кроме курения и еды. Вы можете прогуляться, заняться медитацией, йогой или другими увлечениями, такими как рисование, игра на музыкальном инструменте и т. д. Теплый душ или какое-то время вымачивание в ванне может быть очень полезным. Доверьтесь друзьям и воспользуйтесь их помощью, чтобы снять напряжение. Если вам трудно справиться со стрессом, не стесняйтесь вступать в группы поддержки или обращаться за медицинской помощью.

Самое главное, не паникуйте, будьте добры к себе. Есть миллионы людей, которые пытаются бросить курить, считают себя победителем, так как вам удалось бросить курить. Это не имеет большого значения, если вы наберете несколько фунтов. Курение гораздо более вредно для здоровья; от нескольких фунтов легче избавиться, чем от опасной привычки. Внесение некоторых изменений в образ жизни поможет вам справиться с проблемой веса. Будьте позитивны и хорошо заботьтесь о себе.

Фото с сайта Pixabay.com

