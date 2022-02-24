Владимир Селиванов («Черная Ленточка»), 26 февраля, «Алиби»

01:12 24.02.2022

Владимир Селиванов – культовый русский музыкант, создатель и лидер групп «Красные Звёзды» (Минск) и «Чёрная Ленточка» (СПб)

26 февраля в московском клубе «Алиби» Владимир выступит с двухчасовой акустической программой, которая включит в себя ярчайшие песни как репертуара группы «Красные Звёзды», так и «Чёрной Ленточки».

У каждого в этот вечер появится возможность ощутить невероятно целостную энергетику и неповторимую атмосферу, за которые слушатели так любят песни «Красных Звезд» и «Чёрной Ленточки». Приходите! Вы не пожалеете!

Начало в 20.00.