Италия медленно пробуждается от кошмара

16:51 2.02.2021

Рим - улицы тихие, площади пустые, днем слышно журчание вездесущих городских фонтанов. Взводов китайских туристов нигде не видно; американские путешественники — их шляпы, сандалии, праздничные шорты — исчезли

Только несколько немецких семей с маленькими детьми выдерживают послеполуденную жару. Из 1200 римских отелей менее 200 вновь открылись после закрытия, в некоторых из них было занято всего пять номеров. На центральной улице Виа Венето работают только три заведения. Остальные закрыты, официально - на техническое обслуживание. Правда в другом. Эти отели обслуживают иностранных туристов — и этим летом иностранцы находятся дома, не могут или не хотят путешествовать.

Только несколько итальянских туристов бродят по улицам. Римляне, которые не находятся на близлежащих пляжах (Остия, Фрегене), отправляются вечером на прогулку; некоторые едут на вершину холма Яникул, где свежий западный ветер Понентино приносит облегчение от летней жары. Внизу сверкает Рим. Яникулум является домом для роскошной виллы Памфили, где итальянское правительство созвало в июне Stati Generali dell'Economia: восемь дней и более 120 встреч с компаниями, союзами, ассоциациями, учеными, писателями и художниками — 82 из них были проведены лично премьер-министром Джузеппе Конте с целью поиска идей для перезапуска экономики.

Это будет непросто. ВВП Италии, вероятно, сократится на 11 процентов в 2020 году, что является худшим прогнозом среди 27 членов Европейского Союза. Отсутствие посетителей - это кошмар. Итальянская туристическая индустрия, которая включает в себя отели, бары и рестораны, транспорт, музеи, составляет 13 процентов от общего числа туристов, половина которых в 2019 году были иностранцами, и они ушли.

Но национальный туризм также находится в депрессии. По прогнозам, половина итальянцев не поедет в отпуск этим летом. Девять из десяти тех, кто это сделает, выберут Италию, но они держатся подальше от крупных городов (Милан, Турин, Неаполь, Палермо) и городов искусства (Рим, Флоренция, Венеция) и направляются в менее людные места, такие как Альто-Адидже, Фриули, Абруццо, а также крошечный Молизе, который удвоил количество туристов в прошлом году.

На прошлой неделе я посетил Коринальдо, регион Марке, часть центральной Италии. Расположенный на холмах, в 12 милях от песчаных пляжей Адриатики, окруженный стенами 14-го века, он считается одной из самых красивых деревень Италии. В 9 утра туристы - в основном итальянцы - уже бродили по улицам, пили капучино и искали копию печально известной фиговой пушки — пушки из хрупкого фигового дерева, которая взорвалась в Средние века и убила всех солдат, обслуживавших ее.

Это самое странное лето. Я объехал всю Италию за неделю, с остановками в Романье, Марке, Абруццо, Апулии, Неаполе, Риме, Версилии в Тоскане, затем вернулся в Ломбардию — и заметил, как насторожены итальянцы. Большинство людей носят маски, даже на открытом воздухе, где это не обязательно; некоторые маски печально свисают с лица, вместо того чтобы закрывать его.

Мы соблюдали правила во время весенней блокировки, потому что боялись? Ну и что? В пандемии страх - это форма мудрости, смелость - проявление беспечности.

Италия была первой страной за пределами Азии, которая приняла на себя основную тяжесть коронавируса. Тридцать пять тысяч человек погибли, половина из них в Ломбардии. Их было бы гораздо больше, если бы не болезненная весенняя блокировка, которая не позволяла переполнять больницы.

Были допущены ошибки: территория вокруг Бергамо не была объявлена запретной зоной; семейные врачи были предоставлены сами себе; пациенты были доставлены в больницы, где врачи и медсестры были инфицированы; тесты для населения были недоступны слишком долго.

Но Италия справилась.

Северные итальянцы проявили стойкость; центральные и южные итальянцы остались дома, хотя эпидемия там была менее заметна. То тут, то там опасно собирались молодые люди, под прикрытием ночной жизни, пляжной жизни, политики, футбола и даже авиашоу в Турине. Но в целом Италия придерживалась правил.

С начала марта до начала мая страна оказалась прижатой спиной к стене, и именно в этом положении мы, итальянцы, делаем все возможное. Мы можем быть дисциплинированными, но почему-то не хотим признавать этого, как будто это может повредить нашей репутации.

Конечно, некоторые вещи не работали. Мы были первыми в Европе, кто закрыл школы, и мы будем последними, кто снова откроет их. Для миллионов итальянцев с маленькими детьми и маленькими квартирами работа на дому оказалась кошмаром. И политические разборки, после некоторого затишья, возобновились. Политические партии ищут возможность досрочных выборов и борются за свои позиции.

Это замедляет принятие всех решений. Несмотря на бесконечные консультации, г-н Конте так и не определился с Европейским механизмом стабильности, средства которого предназначены для расходов на здравоохранение. И, что еще более важно, он не решил, как распределить долю Италии в Фонде восстановления ЕС. Это осложнило переговоры на недавнем заседании Европейского совета в Брюсселе и дало подозрительным северным странам — во главе с Нидерландами — повод затормозить. Но в конце концов, как и следовало ожидать, соглашение было найдено.

После 90 часов переговоров под руководством Европейской комиссии 27 лидеров Европейского союза согласились смотреть вперед. Бюджет на 2021-2027 годы составит 1,8 трлн евро: из них 750 млрд пойдут в Фонд восстановления, называемый Next Generation E. U. (390 млрд - в виде помощи, 360 млрд - в виде кредитов). Италия — одна из двух стран в Европе, наиболее пострадавших от пандемии, наряду с Испанией - будет главным бенефициаром. Каждый гражданин Италии, в среднем, получит 500 евро; каждый немец и каждый голландец выложат 840 и 930 евро соответственно.

Европа может быть гипер-регулируемой, но в чрезвычайной ситуации правила и предписания помогают держать ситуацию под контролем. Медленно и болезненно Европейский союз выходит из него. Некоторые страны пострадали больше других, но никто не получил отказа в помощи и никто не отказался от нее. По состоянию на 20 июля было зарегистрировано 135 000 смертей среди 445 000 000 человек, проживающих в Союзе.

Накануне, впервые с февраля, в Ломбардии, где я живу и где все началось для Италии, не было зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса. Мы все еще беспокоимся, но наконец-то можем дышать.

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