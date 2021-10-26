Песня из «Кабачка 13 стульев» впервые за 40 лет прозвучала целиком на концерте Оркестра Мазаева

Выступлениями рок-музыкантов с оркестрами ныне никого не удивишь

Но вот иметь собственный оркестр могут позволить себе в России далеко не все, потому что это дело очень хлопотное и накладное. Тем удивительнее, что у Сергея Мазаева из «Морального кодекса» все получилось, и в этом году его Оркестр отмечает уже свое 10-летие. Своего рода отчетный концерт был сыгран в ММДМ 19 октября 2021 года.

Музыканты начали с крайне редкой композиции — песни из советской телепередачи «Кабачок 13 стульев». Представив ее, Сергей Мазаев гордо заметил, что эта тема сейчас впервые прозвучала за последние 40 лет целиком. Довольно редким оказался и следующий номер — погружение в атмосферу 70-х с помощью «Калины» ансамбля «Оризонт».

Следующую часть концерта Сергей Мазаев с гордостью посвятил представлению альбома вокалистки своего оркестра Алены Долбик «Ты рядом». Утонченная, грациозная и голосистая певица безоговорочно покорила зал своей харизмой, пластичными танцами и, конечно, задорной манерой исполнения, заставившей вспомнить блиставших на советской эстраде 60-70х Тамару Миансарову и Гелену Великанову.

Настоящим украшением концерта в исполнении Алены Долбик стали «Еду к тебе трамваем», «Тополя», «Ой, ты рожь» и незаслуженно забытая «Год любви» Арно Бабаджанянна, которой артистка теперь наверняка даст вторую жизнь. На некоторых из них к ней присоединялся со своими бархатными вокальными партиями и Сергей Мазаев. Неотразим был он в сольных номерах, например, «Я тебя никому не отдам» из сериала «Граница».

Прекрасно показали себя и другие вокалистки Оркестра Сергея Мазаева Анна Гуричева и Наталья Бойко, которым достались такие песни, как «Острова» и «Слова, что ты скажешь». Объявляя их, Сергей Мазаев напомнил, что в оригинале их с ним исполняла Наталья Ветлицкая, которая «сейчас на пенсии, потому что в шоу-бизнесе горд идет за пять».

Не обошлось на концерте и без заморского гостя — Андреа Косты из Италии. Музыкант очень лихо исполнил свои песни, пустившись в пляс. Не остался он равнодушным и в самый жаркий момент концерта, выскочив на сцену, когда оркестр играл хиты «Морального кодекса» - «Ночной каприз», «Я выбираю тебя» и «До свидания, мама». А завершился концерт песней «Моцарт» со спетыми к месту строками «Гори, гори, моя звезда — я не забуду эти встречи никогда».

Действительно не забудем!