Asenblut «Die wilde Jagd»

Исполнитель: Asenblut, Название: «Die wilde Jagd», Стиль: мелодик дэд-метал, Год: 2020

Еще один день в компании зомби… Под этим девизом могло бы пройти прослушивание четвертого альбома немецкой мелодик дэд-металлической группы Asenblut. Зомбакам чужда изобретательность — они выходят на охоту под свои зомбические марши, не смущаясь их однообразием. Поглощая чужие мозги, зомби совершенно лишены своих, поэтому вместо полноценной коммуникации у них сплошной утробный рык. Ярость зомби не знает границ, поэтому иные эмоции в их поведении сыскать проблематично.

Но можно ведь взглянуть на этот релиз и с другой стороны. Asenblut позиционируют себя как викинги, поэтому до изысков ли обитателям суровых северных земель, проводивших большую часть жизни в изнурительных походах? Погибая, викинги, конечно, страдали, а поэтому вместе с гроулингом в песне «Seite an Seite» звучит, например, пронзительный скриминг. Грусть викингам тоже явно не была чуждой, вот и в «Irminsul» можно услышать лирические гитарные партии на чистом звуке. Раззадорив себя волшебным напитком, викинги бесстрашно бросались в бой, а это лучше всего делать под стремительную «Wolfshunger». А в «300» редкие моменты досуга воинственных скандинавов скрашены витиеватыми гитарными соло.

Альбом рекомендован поклонникам Amon Amarth и всем металлистам, желающим разгрузить мозги под фоновый рев после тяжелого рабочего дня. Записано пристойно, но вот с серым фоном буклета, на котором плохо просматриваются тексты песен, издатели явно промахнулись. Впрочем, слова все равно на немецком (редкая по нашим временам дерзость!) так что потеря невелика.