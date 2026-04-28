Украина в третий раз атаковала Туапсе, горит НПЗ

Вооруженные силы Украины снова атаковали Туапсе. Угрозу дроновой атаки в городе объявили в 0:51 мск, отменили ее лишь в 5:18 мск. Местные жители ночью сообщали о взрывах и работе систем противовоздушной обороны, а в одном из районов очевидцы заметили возгорание, пишет Газета.RU.

Впоследствии оперштаб Краснодарского края сообщил, что в результате атаки в Туапсе начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе — причиной стало падение обломков беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет.

Изначально к тушению привлекли 122 человека и 39 единиц техники, однако впоследствии группировку пожарных увеличили до 164 человек и 46 единиц техники. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, планируется ее дальнейшее наращивание.

Сам пожар глава региона назвал «масштабным». Из-за опасности в городе эвакуируют жителей домов, расположенных рядом с НПЗ.

Местные жители в соцсетях рассказывают о черном небе над городом.

Другие переживают о новых экологических последствиях атаки и призывают соседей не открывать окна — потому что у них самих «уже пол дома провоняло».

«Да как же это? Третий раз обломки в цель прилетели? Опять нефть с неба будет лить? И опять везде тишина! Туапсе пофиг? Еще будут рассказывать, что никаких проблем нет, воздух в норме. Вопрос в том, на какую защиту могут рассчитывать люди?» — возмущается один из жителей.

С начала апреля Украина уже трижды атаковала Туапсе. После первой атаки, предпринятой в ночь на 16 апреля, в море обнаружили нефтяное пятно — площадь загрязнения составила 10 тыс. квадратных метров.

Второй удар ВСУ нанесли в ночь на 20 апреля, его последствия в городе устраняли несколько дней. Как сообщал начальник управления по делам ГО и ЧС Туапсинского округа Евгений Шевченко, повреждения тогда получили 23 жилых дома и пять социальных объектов.

Кроме того, загорелся морской терминал, потушить его смогли лишь 24-го числа. При этом продукты горения выпали в Туапсе вместе с дождем, оставив черный налет в нескольких микрорайонах города — сильнее всего в Грознефти, Сортировке и Звездном.