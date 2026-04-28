Украина в третий раз атаковала Туапсе, горит НПЗ

Вооруженные силы Украины снова атаковали Туапсе. Угрозу дроновой атаки в городе объявили в 0:51 мск, отменили ее лишь в 5:18 мск. Местные жители ночью сообщали о взрывах и работе систем противовоздушной обороны, а в одном из районов очевидцы заметили возгорание, пишет Газета.RU.

Впоследствии оперштаб Краснодарского края сообщил, что в результате атаки в Туапсе начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе — причиной стало падение обломков беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет.

Изначально к тушению привлекли 122 человека и 39 единиц техники, однако впоследствии группировку пожарных увеличили до 164 человек и 46 единиц техники. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, планируется ее дальнейшее наращивание.

Сам пожар глава региона назвал «масштабным». Из-за опасности в городе эвакуируют жителей домов, расположенных рядом с НПЗ.

Местные жители в соцсетях рассказывают о черном небе над городом.

Другие переживают о новых экологических последствиях атаки и призывают соседей не открывать окна — потому что у них самих «уже пол дома провоняло».

«Да как же это? Третий раз обломки в цель прилетели? Опять нефть с неба будет лить? И опять везде тишина! Туапсе пофиг? Еще будут рассказывать, что никаких проблем нет, воздух в норме. Вопрос в том, на какую защиту могут рассчитывать люди?» — возмущается один из жителей.

С начала апреля Украина уже трижды атаковала Туапсе. После первой атаки, предпринятой в ночь на 16 апреля, в море обнаружили нефтяное пятно — площадь загрязнения составила 10 тыс. квадратных метров.

Второй удар ВСУ нанесли в ночь на 20 апреля, его последствия в городе устраняли несколько дней. Как сообщал начальник управления по делам ГО и ЧС Туапсинского округа Евгений Шевченко, повреждения тогда получили 23 жилых дома и пять социальных объектов.

Кроме того, загорелся морской терминал, потушить его смогли лишь 24-го числа. При этом продукты горения выпали в Туапсе вместе с дождем, оставив черный налет в нескольких микрорайонах города — сильнее всего в Грознефти, Сортировке и Звездном.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.04.2026, 17:47
    Гость: Бывалый

    Он же журналист. Военные делают свою работу, журналисты не должны вмешиваться.

  3. 28.04.2026, 17:21
    Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

    Точно! А потом воробьëв уничтожать тоннами! Китаю ж помогло ☺. Боже, как Вы, Валентина, обоятельны в своем заблуждении. Сказано ж - умом Россию не понять! Догадываетесь ЧЕМ нас понять можно?

  5. 28.04.2026, 16:24
    Гость: Юри_й

    Тогда утонут военные корабли, так как проблема не в кораблях, а в том что 30 лет разворовывали армию и там ничего нет, для противодействия в современной войне. Если у тебя в армии связь держится на китайских станциях,что ты хочешь от армии? Если солдаты там на самообеспечении, если все замы МО под следствием, другого результата быть не может.

Все комментарии (29)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации