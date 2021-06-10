500 нуворишей захватили богатства России

«И в большинстве своем это не люди, создавшие свои предприятия с нуля, а люди, умыкнувшие то, что плохо лежало, через приватизацию и залоговые аукционы в 90-е годы»

Около 500 богатейших россиян владеют 40% всех финансовых активов страны. К такому выводу пришла международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) в своем отчете о благосостоянии РФ. Совокупная сумма средств, которой владеют менее 0,0001% населения страны, составляет 640 миллиардов долларов. Это примерно в четыре раза большая доля средств, чем в среднем по миру. Для сравнения, объем золотовалютных резервов страны на 1 июня составлял 605 миллиардов долларов.

Компания отмечает, что темпы роста финансового благосостояния России, которые отмечались в 2019-2020 годах, опередили показатели и Восточной Европы, и среднемировые, несмотря на влияние пандемии коронавируса. Собственно, пандемия не только не помешала миллиардерам обогащаться, но и, наоборот, помогла им заработать.

По данным российской версии Forbes, за год пандемии (с марта 2020 года по март 2021-го) совокупное состояние российских миллиардеров выросло на 207 млрд долл., до рекордных 663 млрд долл.

Ранее похожие оценки давали и другие авторитетные источники. Так, банк Credit Suisse подсчитал, что в руках 1% самого богатого населения России сосредоточено 57% общего финансового благосостояния в стране, что является самым выдающимся показателем по выборке ключевых стран (в среднем по миру - 44%). В Высшей школе экономики приводили данные о том, что по неравномерности распределения богатства Россия оставляет позади практически все развитые государства, за исключением США.

При этом по мировым меркам Россию нельзя назвать чрезвычайно богатой страной. По данным Boston Consulting Group, ее доля в финансовом благосостоянии региона «Восточная Европа и Центральная Азия» составляла 38,6%, а в общемировом богатстве - менее 1%. Кроме того, исходя из данных компании, около 0,4 трлн долларов финансовых активов хранятся россиянами за рубежом, включая офшорные юрисдикции.

Как рассказал «СП» независимый экономист Владислав Жуковский, такой высокий уровень концентрации богатств в руках узкой группы элиты приводит к тому, что эти средства не только не перераспределяются среди населения страны, но и не поступают в экономику в целом, утекая за рубеж или превращаясь в футбольные клубы и яхты рекордной длины. При этом инструменты для более справедливого перераспределения национальных богатств у власти есть, но она ими не пользуется.

- Концентрация капитала в России в руках единиц ужасающая. Она вытекает из реформ 90-х годов, этой родовой травмы российского периферийного офшорно-сырьевого капитализма. Хотя на самом деле это даже не капитализм, а первоначальное бандитское накопление капитала с элементами феодального общества и крепостного права.

Это чудовищные цифры, такого нет ни в Штатах, ни в Европе, ни в Китае. Огромные богатства принадлежат очень узкому кругу лиц. По оценке BCG это 40% финансовых активов, которые принадлежат 0,0001 населения, а по оценке ВШЭ 3% россиян владеет 90% финансовых активов. Как ни крути, мы в этом плане всех догнали и перегнали. Если где-то у нас и есть прорыв, то это в несправедливом распределении финансовых активов и денежных средств между гражданами.

- Чем конкретно это вредит экономике?

- Это приводит к тому, что Россия становится все более технологически и экономически отсталой страной. Те деньги, которые должны были перераспределяться в пользу народа, идти на финансирование науки, технологических исследований, НИОКРов, образования и социальной сферы, направляются в карман очень ограниченного меньшинства. Оно банально не может потратить эти деньги, и выводит их из страны, покупая себе элитную недвижимость, яхты, футбольные клубы, бизнес-джеты и произведения искусства.

Неравномерная концентрация богатства приводит к тому, что, с одной стороны, в России хронически недофинансирована социальная сфера, наука, медицина, образование, культура и человеческий капитал, а с другой, у нас нет внутреннего емкого платежеспособного спроса и рынка. Половина россиян живут от зарплаты о зарплаты или от пенсии до пенсии, еще и набирая кредиты. До четверти семейного бюджета у них уходит на еду, значительная часть оставшегося - на коммуналку, транспорт и обязательные платежи.

Примечательно, что даже когда сырье сильно дорожает, как происходит сейчас или в 2018 году, никакого роста экономики у нас не происходит. Зато ускоряется рост капитала, и чем больше профицит внешней торговли, тем больше вывоз капитала из страны. Экономика же с 2008 года находится в глубочайшей яме, ее среднегодовые темпы роста ниже 0,6%. Суммарно мы выросли на 8% за 12 лет, а в прошлом году еще и упали на 3,5% официально.

Естественно, падают и доходы населения. Никакого перераспределения средств нет, реального рынка тоже нет, малый и средний бизнес уничтожается.

Напомню, что Владимир Путин в 2014 году сказал: «Прекратите кошмарить бизнес». И тогда по уголовным делам проходило около 130-140 тысяч предпринимателей. Через три года таких было уже 230 тысяч человек, а в 2020 году, по отчету «Деловой России», по уголовным делам проходило около 340 тысяч предпринимателей малого и среднего бизнеса.

Сейчас продолжается все больше стягивание финансовых ресурсов, денег, ценных бумаг, акций, облигаций и криптовалют в пользу этого 0,0001% населения России. Их активы уже превышают золотовалютные резервы страны, которые составляют около 600 миллиардов долларов. И в большинстве своем это не люди, создавшие свои предприятия с нуля, а люди, умыкнувшие то, что плохо лежало, через приватизацию и залоговые аукционы в 90-е годы.

- Могут ли богатства страны перераспределяться более справедливо, есть для этого инструменты?

- Проблема в том, что у нас не существует работающей системы перераспределения национальных богатств. Перераспределять может государство через налогово-бюджетную систему. Но в России эта система не работает.

У нас по-прежнему снижаются экспортные пошлины на вывоз леса, нефти, газа, угля, драгоценных металлов и прочих ресурсов низкой степени переработки. Зато по-прежнему повышаются налоги на внутреннее производство в виде акцизов, НДПИ, НДС и прочих сборов, которые бьют по развитию внутренней экономики, промышленности и конкурентной среды.

При этом у нас до сих пор нет прогрессивной шкалы налога на доходы, которая существует во всех развитых странах от Швеции до Японии. Сейчас у нас работает единая ставка в 13% и только с этого года ее повысили до 15% для тех, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год. Это не прогрессивная шкала, а позорище. Поэтому стоит ли удивляться тому, что богатства России не перераспределяются более-менее равномерно, а концентрируются в руках кучки нуворишей?