Хроноп «Между никогда и всегда»

Исполнитель: Хроноп, Название: «Между никогда и всегда», Стиль: рок, Год: 2023

Для таких остро чувствующих людей, как Вадим Демидов из группы «Хроноп», события двух последних лет могли бы стать приговором в творческом отношении. Трудно сочинять дальше и удивлять самого себя, когда рушатся иллюзии прошлого, и свет в конце тоннеля кажется приближающимся поездом. Однако Вадим Демидов прыгнул выше своей головы и выпустил диск, который наверняка мало кто ожидал.

По музыке это уже не арт- и не бард-рок и даже не постпанк, а что-то более близкое к актуальному зарубежному инди. В аранжировке же таких танцевальных (!) вещей «Крылья, что режут сталь», «Молодые, как нефть» и «Семь бутылок» вообще угадываются следы высококачественной поп-группы «Замша», которую Демидов в свое время продюсировал. «Ходит снег» - натуральный русский шаманизм, прямиком пробивающий небеса. Видимо, этот ход и позволяет вспомнить Вадиму Демидову ощущение полета, поисками которого он так мучается в песне «Крылья, что режут сталь».

В плане текстов тоже немало поразительных открытий. Чего только стоит название и первая же строчка открывающей альбом песни «Люди, в общем-то, не так плохи». И пусть следом лидер «Хронопа» начинает по-воландовски ерничать: «Им еще бы не писать стихи», ставя в пример таких, как Артюр Рембо. Главное, что не утрачено ощущение радости: «Вопреки системе, вопреки всему, лежим и хохочем».

Ответственности за происходящее с себя автор (или его герой?) не снимает. Ошеломляющее впечатление производит «Молодые, как нефть», где приводится горькое признание: «Этот мир мы оставили хуже, чем он был». Особенно страшно, что эти слова произнесены в качестве покаяния перед молодым поколением. Но выход есть, и он намечен в балладе «Через поле пронести свечу».

Внутренний огонь Демидова неизменно поддерживают воспоминания о прошлых приключениях. Их квинтэссенция – песня «Не то, что не с кем», где приведена масса забавных подробностей – от снега, выпадающего в одном из регионов раз в сто лет до распевания вместе с уличным музыкантом в Осло «Let it be».

Все это – явно заметки дневникового плана. Не менее убедителен Вадим Демидов и в фэнтезийных подробностях. Таков прозрачный регги «Я ждал, что он придет в двадцатом году» - о некоем идеализированном персонаже, который знал БГ, играл на фестивале в Подольске и способен помочь развеять любую грусть -тоску. Гадать, кто это может быть, нет никакого смысла – достаточно того, что это явно духовный брат героя песни земляка Вадима Демидова Алексея «Полковника» Хрынова «Шел мужик (из Орехово в Зуево)». Нижегородцы знают толк в народных избавителях (вспомним ополчение Минина и Пожарского). Недаром в «Молодых, как нефть», поется:

Как сказали бы в Нижнем, для зимней войны нужен теплый аккорд.

Диск «Между никогда и всегда издан и минималистично оформлен московским лейблом «Геометрия». В дизайне важен каждый неброский элемент, позволяющий, как и в песнях альбома понять, что в любой прорехе можно при желании обнаружить компас для движения дальше…