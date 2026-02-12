Mets «Чакатагир»

Исполнитель: Mets, Название: «Чакатагир», Стиль: софт-рок, Год: 2025

Предыдущий альбом журналиста и писателя Сергея Меца назывался «Один день на Земле» и был посвящен быстротечности бытия. Смертность и одиночество человека — его приговор и" крест. Одним словом — судьба, которая в переводе с армянского звучит, как «чакатагир». Причем, музыканта интересует также и участь целых народов, поэтому альбом начинается эпически: рокот толпы, ржание коней, неумолимая поступь Истории. Но весь этот пафос также канет в Лету, поэтому «Великие эпохи» у Сергея Меца состоят всего из четырех строчек, где зыбкость стоит во главе угла.

Гораздо важнее для певца состояние отдельно взятого человека, причем — самого неказистого. В песне «Мегаполис», где на смену горному акынству приходит вальяжный блюз а ля группа Crossroads Сергей Мец обращается к тривиальному бомжу из городского парка, и это не проявление приторной жалости, а квинтэссенция несокрушимой веры в то, что даже такой падший горемыка в один прекрасный день соберется, обретет Бога и восстанет, как Феникс из пепла.

В армянской мифологии понятие чакатагира тесно связано с дейниями двух ангелов, один из которых ведет человека по светлому пути, а второй толкает к смерти. Сергей Мец держится за первого ангела, что видно из песни «Ангел мой». Эта преданность стороне добра дает герою силы даже в почтенном возрасте сохранять силы и вкус к жизни («Все еще хочется жить», «Как скоротечен мой век!»). Свою роль играет тут и ощущение преемственности, ведь как поется в «Нет числа преображеньям»,

Я держал за руку Бога

Пару тысяч лет назад...

Армянский флер присутствует в заглавной песне альбома, где звучит голос Нарине Мадунц и дудук Антона Котикова. Также в альбоме можно услышать народные духовые Сергея Клевенского в «На берегу бесконечной реки», клавишные Манука Казаряна в «Как скоротечен мой век!» и электрогитару Ивана Рахманова из «Запрещенных барабанщиков», с которым Сергей Мец сотрудничает постоянно. Сделано все с такой любовью, что хочется называть плоды их трудов не сыгранными партиями а лучиками Солнца на пути в обитель вечного Света.