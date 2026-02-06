«Использовать нужно тихо»: как отключение Starlink повлияло на российские и украинские войска

13:15 6.02.2026

В зоне проведения СВО в начале февраля произошли серьезные перебои в функционировании спутниковой связи Starlink. Нарушения затронули как подразделения ВСУ, так и российских военнослужащих, которые использовали терминалы неофициально

Солдаты ВСУ раскритиковали министра обороны Украины Михаила Федорова из-за его распоряжения о прохождении процедуры верификации терминалами спутниковой связи Starlink. Причиной критики стало введение обязательной регистрации терминалов, в связи с чем произошел ряд сбоев на всей территории СВО, который существенно задел как украинскую сторону, так и российскую стороны Об этом рассказал военный блогер Роман Сапоньков.

Также ранее вводились ограничений на скорость БПЛА, управляемых через терминалы Starlink американским бизнесменом Илоном Маском. О причинах принятия подобной меры, а также о том, почему для ВСУ критически важен доступ к спутниковому интернету от компании SpaceX — в материале URA.RU.

Верификация терминалов привела к сбоям с украинской и российской стороны



В зоне проведения СВО в начале февраля произошли серьезные перебои в функционировании спутниковой связи Starlink. Нарушения затронули как подразделения ВСУ, так и российских военнослужащих, которые использовали терминалы неофициально. Об этом рассказал военный блогер Роман Сапоньков. Его слова приводит газета «Коммерсант».

Основанием для сбоев стал запуск Киевом совместно с американской компанией SpaceX, разработчиком системы Starlink, механизма обязательной верификации пользовательского оборудования. Это же и привело к критике Министра обороны Украины со стороны солдат ВСУ, из-за которого существенная часть терминалов перестала функционировать.

Во время введения верификации, изначально были отключены абсолютно все терминалы. Следом они поэтапно начали заново активироваться. Он также отметил, что доля вновь активированных терминалов не превысила 10%, так как значительная часть оборудования закупалась через волонтеров, родственников солдат и частными спонсорами без официального учета.

ВС РФ же закупали терминалы через третьи страны и посредников. Российскими военнослужащими терминалы используются не только для управления БПЛА, но и для общения с родственниками.

«Использовать Starlink надо тихо»



Отключение терминалов Starlink для российских военнослужащих не будет особой проблемой. Это связано с тем, что армия России и до этого обходилась без этой системы.

«Конечно, российская армия без Starlink обойтись сможет. Мы достаточно долгое время без этой системы обходились», — заявил военный эксперт Алексей Самойлов. Его слова приводит «Общественная Служба Новостей».

Эксперт также отметил, что нахождение способа использовать вражеские ресурсы — это хорошо. И после отключения терминалов ВС РФ смогут найти новое решение, как использовать Starlink вновь, но уже «тихо».

«Единственное, не нужно это делать шумно и раскрывать широкой публике. Использовать Starlink надо тихо», — поделился Самойлов.

Starlink глушит БПЛА на СВО



По данным российских военкоров, ограничительные меры были введены одновременно для всех терминалов, работающих в зоне боевых действий. Без какого‑либо разграничения между российскими и украинскими учетными записями.

По техническим причинам Starlink не в состоянии с достаточной точностью определять, какие именно пользовательские профили используются для управления российскими либо украинскими беспилотниками. На это, в частности, указывает и заметное снижение числа ударов ВСУ, которые ранее в значительной степени опирались на самолетные дроны с каналом связи через спутниковую сеть Маска.

Как ВСУ используют интернет SpaceX



Киев активно применяет спутниковую систему Starlink для обеспечения связи между воинскими подразделениями и управления различными беспилотными средствами. Существующие средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оказываются неэффективными против беспилотников, функционирующих посредством спутникового канала связи.

С помощью Starlink осуществляется дистанционное управление безэкипажными катерами, используемыми украинской стороной в акватории Черного моря, а также тяжелыми гексакоптерами типа «Баба-яга». В зоне проведения специальной военной операции неоднократно фиксировались беспилотники-камикадзе самолетного типа «Рубака», оснащенные терминалами Starlink.

Также имеются сведения о попытках интеграции Starlink в роботизированные платформы: в частности, Вооруженные силы Украины приняли на вооружение дистанционно управляемую машину Droid TW 12.7, оборудованную пулеметом и спутниковым терминалом. Помимо этого, Starlink использовался Киевом для координации работы локаторов системы ZVOOK, предназначенных для определения типа летательного аппарата и направления его движения.

Зачем Маск глушит беспилотники на Украине



По словам советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова, ограничение носит временный характер и направлено на предотвращение использования Starlink российскими военными. Он уточнил, что принятые меры являются экстренными и впоследствии будут заменены «более системным и тщательно продуманным решением». Бескрестнов добавил, что над соответствующим проектом совместно работают украинские военные и компания SpaceX.

По данным украинских СМИ, ограничения начинают действовать при скорости полета дронов свыше 90 км/ч, что фактически делает невозможным использование беспилотников самолетного типа. В то же время дроны вертолетного типа, включая FPV-дроны и тяжелые коптеры, продолжают функционировать в штатном режиме.

Авторы: Анна Климова, Дмитрий Крамаренко

