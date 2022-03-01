Кто знает, начался ли «Закат Европы»
Забытый пророк
На ум сразу приходит книга Шпенглера под таким названием. Книга вышла сразу после Первой мировой войны. Интересно, что Шпенглер пишет о том, что европейская цивилизация есть лишь одна из многих цивилизаций, и у неё нет никакого интеллектуального превосходства над другими цивилизациями, в том числе, например, над арабской культурой или культурой Индии и других стран.
Рассуждая об упадке Европы, он подробно описал его признаки: гигантские города, войны, тирания. Ещё одной катастрофой он назвал неограниченную власть денег, не имеющей ничего общего с состоянием экономики и количеством ресурсов.
Также он отмечал, что «в ближайшем будущем у нас три или четыре мировых газеты будут направлять мнения провинциальных газет и через их посредство «волю народа».
Предвестием гибели цивилизации Шпенглер считал появление «четвёртого сословия»: люмпенов. Философ не сомневался, что Европа обречена.
Стало ли пророчество Шпенглера осуществляться? Уверена, что стало. Гигантские города, власть денег, а также диктат СМИ. Всё это есть. Кто-то сомневается? При этом независимых СМИ практически нет. Все дудят в одну дуду.
Но Шпенглер даже не предполагал, что большинство государств Европы утратят свою суверенность к XXI веку. Например, можно ли считать независимой экономически сильную Германию?
В 1954 году ФРГ была принята в НАТО. Заключённое в том же году Парижское соглашение, регулирующее порядок размещения войск НАТО на территории ФРГ, остаётся в силе и по сей день.
В 1990 году в Германии находилось около 400 000 иностранных военнослужащих, половину из которых составляли американцы. Это Россия своих военных из Германии (Восточной – ред.) вывела, а базы закрыла.
Сюзерен и вассалы
США – сюзерен Европы, а вассалами являются практически все страны. К 2020 году американский контингент в Европе имел численность 52 тыс. человек. На ротационной основе только в Восточной Европе размещалась 1-я бронетанковая бригада 3-й пехотной дивизии (три батальона в Польше, Румынии и Прибалтике). Впоследствии число военных сокращалось.
Но в связи с событиями вокруг Украины число военных на базах НАТО опять начало расти. США не очень волнует самочувствие вассалов. И вообще, что с ними церемониться? Так, осенью прошлого года стало известно, что Австралия решила разорвать контракт с французской компанией по разработке и строительству подводных лодок.
Канберра сделала выбор в пользу сотрудничества с Вашингтоном и Лондоном. Было объявлено о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности. Оснащение австралийского флота атомными субмаринами стало их первой совместной инициативой. Франции в этом проекте места не нашлось.
Кроме экономического урона, который понесла Франция после потери контракта на 66 млрд долларов, необходимо учесть и политические факторы. Французы происшедшее назвали «ударом в спину». Но пока особого антиамериканизма в стране нет. Впрочем, котёл кипит медленно.
Точки кипения
А в Европе хватает и других точек кипения. Скажем, Польша периодически выставляет счёт Германии за ущерб, нанесённый во Второй мировой войне. Ущерб, по мнению поляков, составляет 850 млрд долларов. Правительство ФРГ неоднократно напоминало, что ещё в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. Однако в Варшаве считают, что то соглашение было подписано под давлением СССР.
Ещё одна болевая точка – конфликт Брюсселя с Польшей и Венгрией. Дело в том, что ЕС замораживает выделение средств из общеевропейского фонда «непослушным» членам союза. А Польша и Венгрия к таким как раз и относятся.
Дело в том, что Польша настаивает на верховенстве своего права над правом ЕС, а Венгрия приняла законы против пропаганды ЛГБТ. Недовольны ЕС и страны Балтии. Политика Евросоюза привела к деградации этих стран и колоссальному оттоку населения. И удивляться тут нечему.
В 90-х годах в республике Латвия «распилили на металл» большую часть оставшейся от СССР промышленности, последние крупные предприятия приказали долго жить уже в 2010-х. Стабильно плохие отношения с Россией практически погубил транзит, прежде исправно кормивший Латвию. Вот молодёжь и уезжает за более сытой жизнью в другие страны.
В Греции также недовольны Евросоюзом, и многие греки мечтают из него выйти. Так, Греция была недовольна реакцией Германии на фактический захват части континентального шельфа в Средиземноморье со стороны Турции. Греция также заявляла, что остальные страны ЕС оказывают на неё растущее давление в связи с кризисом вокруг наплыва нелегальных мигрантов в Европу. Греция – первая страна, куда идёт поток беженцев.
В ожидании краха?
Безусловно, все эти споры и взаимные претензии пока просто есть. Но могут ли они привести к краху Евросоюза?
При стабильной экономической ситуации в ЕС – вряд ли. Но ситуация ухудшается. Налицо энергетический кризис. Начался он ещё в 2021 году. Цены на природный газ в Европе стремительно выросли на фоне перехода на возобновляемые источники энергии и сокращения поставок из Норвегии, России и СПГ из США, а также более высокого спроса на энергию.
Сначала не хватало газа, а теперь ещё и нефти. Сейчас в связи с санкциями, наложенными на Россию, ситуация станет просто катастрофической. Ведь Германия приостановила сертификацию «Северного потока-2». Трудно сказать, какой ситуация на рынках нефти и газа будет через неделю, но удар по экономике Евросоюза кризис уже нанёс.
Ситуация вокруг Украины также нанесла мощный удар по вере в возможность защиты себя странами НАТО. Зачем НАТО Европе, если в случае с Украиной оно «умыло руки»? Да и обычные европейцы не хотят ни санкций, ни какой-то иной конфронтации. Они хотят, чтобы у них был дешёвый газ и тепло в домах. Война никому не нужна.
Так что «Закат Единой Европы» не за горами.
Кстати, напомню статью Ленина «О лозунге Соединенных Штатов Европы». Вот две цитаты:
«Соединенные Штаты Европы, при капитализме, равняются соглашению о дележе колоний.»
«Конечно, возможны временные соглашения между капиталистами и между державами. В этом смысле возможны и Соединенные Штаты Европы, как соглашение европейских капиталистов... о чем? Только о том, как бы сообща давить социализм в Европе, сообща охранять награбленные колонии против Японии и Америки.»
В США прекрасно осознали, что сильный Евросоюз – угроза США. И потому Контингент НАТО в Европе выполняет ещё и чисто полицейскую функции: не допустить усиления ЕС! А вот довести до развала – всегда пожалуйста.
А теперь напомню, что Шпенглер написал о России: «Россия есть обещание грядущей культуры, в то время как тень от Запада будет становиться все длиннее и длиннее.»
Автор: Анна Козырева
Комментарии читателей Оставить комментарий
Они придавали свои самолёты к земле.. беды захотелось… раньше надо было реагировать, сострадающие продажные…
Но Росси тряхнулась биржу… обвал
Прочитал и прям весь испереживался за Европу. Живут бедно на 2-5 тыс евро, газ дорогой,да ещё и Омерига обижает, то ли дело у нас в России, зарплата целых 200 евро, Омерига тока пересидентом управляет, а уж культура у нас прям как в высших кругах зоны строгого режима, всё по понятиям.
Ну вот скажи, что СССР искал в Афганистане? Были отличные отношения с Надир - шахом. Он приезжал в СССР. Такая дружба и на тебе, влезли. Что сейчас ищем в Украине? Население встречает огнем наши войска. Дальше что? Полный геноцид населения? или вы думаете, что после бойни будет дружба?
Сразу видно, что ты нерусь..