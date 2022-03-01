Кто знает, начался ли «Закат Европы»

14:22 1.03.2022

Сильный Евросоюз – угроза США. Потому НАТО выполняет еще и чисто полицейскую функции: не допустить усиления ЕС! А вот довести до развала – пожалуйста. Старый континент в который раз оказался на грани... краха или глобальной реконцепции?

Забытый пророк



На ум сразу приходит книга Шпенглера под таким названием. Книга вышла сразу после Первой мировой войны. Интересно, что Шпенглер пишет о том, что европейская цивилизация есть лишь одна из многих цивилизаций, и у неё нет никакого интеллектуального превосходства над другими цивилизациями, в том числе, например, над арабской культурой или культурой Индии и других стран.

Рассуждая об упадке Европы, он подробно описал его признаки: гигантские города, войны, тирания. Ещё одной катастрофой он назвал неограниченную власть денег, не имеющей ничего общего с состоянием экономики и количеством ресурсов.

Также он отмечал, что «в ближайшем будущем у нас три или четыре мировых газеты будут направлять мнения провинциальных газет и через их посредство «волю народа».

Предвестием гибели цивилизации Шпенглер считал появление «четвёртого сословия»: люмпенов. Философ не сомневался, что Европа обречена.

Стало ли пророчество Шпенглера осуществляться? Уверена, что стало. Гигантские города, власть денег, а также диктат СМИ. Всё это есть. Кто-то сомневается? При этом независимых СМИ практически нет. Все дудят в одну дуду.

Но Шпенглер даже не предполагал, что большинство государств Европы утратят свою суверенность к XXI веку. Например, можно ли считать независимой экономически сильную Германию?

В 1954 году ФРГ была принята в НАТО. Заключённое в том же году Парижское соглашение, регулирующее порядок размещения войск НАТО на территории ФРГ, остаётся в силе и по сей день.

В 1990 году в Германии находилось около 400 000 иностранных военнослужащих, половину из которых составляли американцы. Это Россия своих военных из Германии (Восточной – ред.) вывела, а базы закрыла.

Сюзерен и вассалы



США – сюзерен Европы, а вассалами являются практически все страны. К 2020 году американский контингент в Европе имел численность 52 тыс. человек. На ротационной основе только в Восточной Европе размещалась 1-я бронетанковая бригада 3-й пехотной дивизии (три батальона в Польше, Румынии и Прибалтике). Впоследствии число военных сокращалось.

Но в связи с событиями вокруг Украины число военных на базах НАТО опять начало расти. США не очень волнует самочувствие вассалов. И вообще, что с ними церемониться? Так, осенью прошлого года стало известно, что Австралия решила разорвать контракт с французской компанией по разработке и строительству подводных лодок.

Канберра сделала выбор в пользу сотрудничества с Вашингтоном и Лондоном. Было объявлено о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности. Оснащение австралийского флота атомными субмаринами стало их первой совместной инициативой. Франции в этом проекте места не нашлось.

Кроме экономического урона, который понесла Франция после потери контракта на 66 млрд долларов, необходимо учесть и политические факторы. Французы происшедшее назвали «ударом в спину». Но пока особого антиамериканизма в стране нет. Впрочем, котёл кипит медленно.

Точки кипения



А в Европе хватает и других точек кипения. Скажем, Польша периодически выставляет счёт Германии за ущерб, нанесённый во Второй мировой войне. Ущерб, по мнению поляков, составляет 850 млрд долларов. Правительство ФРГ неоднократно напоминало, что ещё в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. Однако в Варшаве считают, что то соглашение было подписано под давлением СССР.

Ещё одна болевая точка – конфликт Брюсселя с Польшей и Венгрией. Дело в том, что ЕС замораживает выделение средств из общеевропейского фонда «непослушным» членам союза. А Польша и Венгрия к таким как раз и относятся.

Дело в том, что Польша настаивает на верховенстве своего права над правом ЕС, а Венгрия приняла законы против пропаганды ЛГБТ. Недовольны ЕС и страны Балтии. Политика Евросоюза привела к деградации этих стран и колоссальному оттоку населения. И удивляться тут нечему.

В 90-х годах в республике Латвия «распилили на металл» большую часть оставшейся от СССР промышленности, последние крупные предприятия приказали долго жить уже в 2010-х. Стабильно плохие отношения с Россией практически погубил транзит, прежде исправно кормивший Латвию. Вот молодёжь и уезжает за более сытой жизнью в другие страны.

В Греции также недовольны Евросоюзом, и многие греки мечтают из него выйти. Так, Греция была недовольна реакцией Германии на фактический захват части континентального шельфа в Средиземноморье со стороны Турции. Греция также заявляла, что остальные страны ЕС оказывают на неё растущее давление в связи с кризисом вокруг наплыва нелегальных мигрантов в Европу. Греция – первая страна, куда идёт поток беженцев.

В ожидании краха?



Безусловно, все эти споры и взаимные претензии пока просто есть. Но могут ли они привести к краху Евросоюза?

При стабильной экономической ситуации в ЕС – вряд ли. Но ситуация ухудшается. Налицо энергетический кризис. Начался он ещё в 2021 году. Цены на природный газ в Европе стремительно выросли на фоне перехода на возобновляемые источники энергии и сокращения поставок из Норвегии, России и СПГ из США, а также более высокого спроса на энергию.

Сначала не хватало газа, а теперь ещё и нефти. Сейчас в связи с санкциями, наложенными на Россию, ситуация станет просто катастрофической. Ведь Германия приостановила сертификацию «Северного потока-2». Трудно сказать, какой ситуация на рынках нефти и газа будет через неделю, но удар по экономике Евросоюза кризис уже нанёс.

Ситуация вокруг Украины также нанесла мощный удар по вере в возможность защиты себя странами НАТО. Зачем НАТО Европе, если в случае с Украиной оно «умыло руки»? Да и обычные европейцы не хотят ни санкций, ни какой-то иной конфронтации. Они хотят, чтобы у них был дешёвый газ и тепло в домах. Война никому не нужна.

Так что «Закат Единой Европы» не за горами.

Кстати, напомню статью Ленина «О лозунге Соединенных Штатов Европы». Вот две цитаты:

«Соединенные Штаты Европы, при капитализме, равняются соглашению о дележе колоний.»

«Конечно, возможны временные соглашения между капиталистами и между державами. В этом смысле возможны и Соединенные Штаты Европы, как соглашение европейских капиталистов... о чем? Только о том, как бы сообща давить социализм в Европе, сообща охранять награбленные колонии против Японии и Америки.»

В США прекрасно осознали, что сильный Евросоюз – угроза США. И потому Контингент НАТО в Европе выполняет ещё и чисто полицейскую функции: не допустить усиления ЕС! А вот довести до развала – всегда пожалуйста.

А теперь напомню, что Шпенглер написал о России: «Россия есть обещание грядущей культуры, в то время как тень от Запада будет становиться все длиннее и длиннее.»

Автор: Анна Козырева