Лилу45 «Восемь»

11:23 23.04.2021

Андеграундная украинская певица Лилу45 презентовала сингл «Восемь»

Это уже третий трек молодой артистки с уникальным тембром и харизматичной манерой исполнения. Подкупающая искренность, приятный ритм незаезженной мелодии и емкий, полный метафор текст, – трек совмещает все ингредиенты качественной альтернативной музыки.

Клип на песню «Восемь» стал продолжением видеоролика на предыдущий трек «Гласными». Видеоряд задуман как музыкальный мини-сериал, который раскрывает основную идею будущего альбома Лилу45. Зрителям предлагается угадать, как повернется сюжетная линия в следующем клипе.