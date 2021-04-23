Лилу45 «Восемь»

Лилу45 «Восемь»

Андеграундная украинская певица Лилу45 презентовала сингл «Восемь»

Это уже третий трек молодой артистки с уникальным тембром и харизматичной манерой исполнения. Подкупающая искренность, приятный ритм незаезженной мелодии и емкий, полный метафор текст, – трек совмещает все ингредиенты качественной альтернативной музыки.

Клип на песню «Восемь» стал продолжением видеоролика на предыдущий трек «Гласными». Видеоряд задуман как музыкальный мини-сериал, который раскрывает основную идею будущего альбома Лилу45. Зрителям предлагается угадать, как повернется сюжетная линия в следующем клипе.

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