Девица «Земля» (интернет-сингл)

Исполнитель: Девица, Название: «Земля», Стиль: фолк-рок; Год: 2025

Екатеринбургская группа «Девица» рушит все стереотипы по поводу расклада сил в отечественной музыке. Принято считать, что фолк у нас ближе патриотически настроенным гражданам, а хипстеры высокомерно относятся к такому направлению. Но «Девица» успешно совмещает почвенничество с инди-роком и люба разной аудитории.

Еще одно доказательство этому — свежий сингл «Земля». Начинается она с типично русского пейзажа и фолковых распевов: запороденные снегом родные просторы и щедрое сияние Луны над ними. Но по мере углубления в сюжет, мы все больше понимаем, что эта идиллическая картинка напрочь лишена дешевой лубочности, а на самом деле эти образы являются предлогом для того, чтобы поговорить о важных вещай. Таких, например, как следование собственным путем, когда вдруг в самых неожиданных местах у тебя вдруг обнаруживаются магические помощники, и не покидает ощущение, что весь мир заодно с тобой. Все это озвучено нарастающим гитарным шугейзом и восточными мотивами, напоминающими (как и шрифт на обложке) о наших индоевропейских корнях.