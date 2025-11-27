«Дайте Два» отметили день рождения вокалистки кармическими куплетами

Концерт группы «Дайте Два» в честь дня рождения ее вокалистки Людмилы Маховой состоялся в клубе «16 Тонн Арбат» 25 ноября 2025 года

Коллектив, как мало кто, умеет соблюдать баланс между мейнстримом и элитарностью. В песнях «Дайте Два» хватает и драйва, и пищи для ума. И даже в конферансе Люси Маховой прослеживается тенденция к примирению противоположностей. Так, поприветствовав «золотую молодежь» на своем дне рождения, она отметила что публика сегодня подобралась исключительно интеллигентная, которую занимает два насущных вопроса - «с какого ты района?» и «чё такой дерзкий». На самом же деле, вопросы были немного другими и содержались они в исполненной следом песне «Чем поправиться».

Люся Махова на раз раскачивала публику. В начале вечера она заявила, что аплодисменты у зрителей скромные, «как в лектории». «Я сейчас читаю «Молодую гвардию» Александра Фадеева и, думаю, что они так же аплодировали — не секретных сходках!» - призналась она. Посетители клуба сделали выводы и больше не повторяли своей ошибки, проявляя завидную активность.

Особенности планировки клуба не позволяли осуществить на концерте некоторые традиции, которые обычно присущи концертам «Дайте Два». В частности, не удалось поводить хоровод под песню «По нерезиновой». Но Люся Махова компенсировала это недоразумением предложением прокатиться на метро от «Сокольников» до «Парка культуры». В этой реплике также можно было усмотреть апелляцию к начитанным поклонникам, ведь это был самый первый маршрут столичной подземки.

Целое представление Люся Махова разыграла во время песни «В котиковой шубке». Она прыгала, скандируя «я балтийский полосатый черно-белый леопард», давала мастер-класс по оперному вокалу и настоятельно просила зрителей доверять ей. Просьба эта была отнюдь не случайной, ведь если бы не настойчивость певицы, то этого роскошного мини-спектакля могло бы просто не быть, потому что некоторые люди отговаривали ее выпускать эту композицию.

Умение Люси Маховой гнуть свою линию в зале оценили по достоинству.

- Выходи за меня! - предложил кто-то прямо в разгар концерта.

- А я тебя не вижу — может, ты бедный. Хотя, может, и духовно богатый, - парировала она. - Я потом подойду, посмотрю и разберусь.

Свой искрометный юмор Люся Махова продемонстрировала и перед песней «Протей». Предупредив, что это единственный «медляк» за весь концерт, она позволила желающим выйти и перекурить во время данного номера. «А я останусь!» - твердо решила она.

Вдоволь наигравшись словами, Люся Махова пришла к выводу, что она исполняет «кармические куплеты» и пригласила на сцену первого специального гостя концерта — Василия Ермоловича из группы Vermol, с которым спела «Держись за плед». С Андреем Белецким из группы Chess «Дайте два» сыграли новую песню «Голоса» - самая честная песня про системы ушного мониторинга, по мнению исполнительницы. Из новинок также были «На три буквы — это туда» и заглавная песня из грядущего альбома «Дайте Два» «Кутеж и интриги», который готовится к выходу в 2026 году. Последним спецгостем концерта стал Бранимир, спевщий свою коронную дуэтную песню с «Дайте Два» «Герника».

Перед «Заткнись, пей и танцуй» Люся Махова заявила, что, помимо других прочих несомненных достоинств она ценит в людях «умение танцевать дурацкие танцы». Ее собственные танцы в этой же песне язык не поворачивался так назвать, ибо они были лучшее и разнообразнее, чем в фильмах «Афоня», «Родня» и «Криминальное чтиво». Концерт завершился хитами «Коко Шанель», «Айлюли», «Пусть горит» и сенсационным признанием Людмилы Маховой, что если поклонники других коллективов хотят быть похожими на своих любимцев, то она, напортив, стремится быть такими же крутыми, как ее почтитатели.

