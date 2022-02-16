Театральная премьера «Отщепенцы»: по уставу плакать не положено!

Премьера спектакля Галины Зальцман «Отщепенцы» состоялась 11 февраля 2022 года

Санкт-Петербург, 1881 год. После убийства Александра II были арестованы многие. И среди прочих — три студента: Алексей, Софья, Гера. Прямого отношения к покушению они, вроде как, не имеют. Но в его подготовке принимали самое деятельное участие, выведывая, например, секрет самопальной бомбы умельца Николая Кибальчица и проводя над ней испытания. А посему им надлежит сидеть в сырых и зябких одиночках Петропавловской крепости и питаться на 10 копеек в день, где такие же бедолаги, как они, доходят обычно до ручки за год-полтора.

Начальник охраны Савелия (Юрий Чернов) велит взятому по протекции недалекому племяннику Андрейке присматривать за «политическими» во все глаза, не гнушаясь ничем. Тот не нарадуется благодеянию дядюшки, потому что на новой должности он досыта есть пирогов и пьет чаю с сахаром, а также имеет реальный щанс накопить на корову, которая составляет предел его мечтаний. Знал бы Андрейка, что новые обязанности превратятся для него вскоре в сущую муку.

Убийство царя-освободителя — одно из позорных пятен российской истории. При всей притягательности этой истории, трактовок ее в искусстве не так уж много — слишком уж все неоднозначно. Так что драматург Александра Фомина взвалила на свои плечи непосильную задачу и, в целом, справилась. Главное достоинство этого материала в том, что нам не пытаются навязать однозначной морали, а предоставляют сделать выводы самими.

Хотя зрелище, конечно, не для слабонервных. Процесс физического угасания и психического слетания с катушек в неприспособленных для долгой счастливой жизни камерах-одиночках показан в спектакле достоверно, во всей, так сказать, красе. Видения героев, их проклятия и натуралистические подробности — всего этого в спектакле с лихвой. В какой-то момент на сцене появляется даже сам Александр II, берущий ноги в руки — причем в самом что ни на есть прямом смысле слова. Иногда и хочется прослезиться, да тебя настигает грозный окрик Савелия: «Не положено!» И сразу вспоминается цитата из дембельской песни: «По уставу плакать не положено».

Трагедия народовольцев показана в постановке во всей неприглядности. Здесь вскрываются и социальные причины их деятельности (кто-то был внебрачным ребенком помещика и не мог восстановить себя в правах) и идеологические (батюшка на уроке Закона Божьего толком не объяснил, почему медведиха задрала дразнивших пророка Елисея детей). Сказалась и пассивная роль народа, который отнюдь не жаждал своего «освобождения», а радовался тому, что не живет, «как в Корее». Итог же один: пришел кудрявый мальчик Володя Ульянов и воспользовался горькими плодами бомбометателей, указав путь в «светлое будущее» рукой с написанным на ней словом на букву Ж.

Увидеть спектакль «Отщепенцы» можно 13 и 14 марта