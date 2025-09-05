Дельфин спел на плывущем корабле под смущенной Луной

Концерт Дельфина состоялся на плывущем теплоходе «РИО 1» в Москве 4 сентября 2025 года

Дельфин любит и умеет выбивать из под ног фанатов почву — в хорошем смысле слова. Его песни каждый раз воспринимаются будто с чистого листа, благодаря алогичным названиям, меняющимся аранжировкам, авангардному световому шоу и часто меняющемося абстрактному видеоряда. А в начале сентября музыкант нашел новый способ как следует прочистить каналы восприятия своих почитателей, дав концерт в небольшом теплоходном круизе. Рано или поздно это должно было случиться, особенно с учетом того, что Дельфин и вода — понятия неразрывные.

Программа оказалась практически точно такой же, как на недавнем концерте на «Дизайн-заводе», разве что короче на одну песню «QT». Но антураж был для них непривычным, хотя и подходящим. Первая песня «Свет для меня» воспринимались скорее на контрасте с окружающей обстановкой, потому что сыграла ее группа, когда уже стемнело. А «Двое» послужила идеальным саундтреком к наступающей осени:

С деревьев, сгорающих в ярости нашей осени

Сыпятся листьев мертвые бабочки

Стелются душно туманов проседи

Дымом спирали лопнувшей лампочки

«Давай Андрюха, заряжай!» - приободряли Дельфина поклонники перед «Мифом». «Бесконечность» помогла пассажирам «РИО 1» глубже проникнуться «тясячей звезд» и «шепотом волн». «Я» дала возможность взглянуть «сквозь облака из темноты»…

Тем временем над водоемом ярко засияло ночное светило, а Дельфин как раз спел в «Обещании» про «еще одну ночь под смущенной Луной». Светила она и во время следующей песни «Снег», где также упоминалась. После этого скрылась из виду, вероятно, окончательно «смутившись».

Публика с особым рвением заказывала у Дельфина хиты, но повлиять, конечно, ни на что не могла. «Сам себе хозяин!» - уважительно прокомментировал кто-то данную ситуацию. Но все же, запросив «Весну», кто-то попал, потому что ее черед действительно настал. Упоминание о прощении в этой вещи (равно, как и строчка об извинениях в «Кто твой друг) совпало с появлением на берегу храма.

Но самое поразительное случилось на «Звезде». Мало того, что настоящие звезды на небосклоне были свидетелями этого исполнения, так еще и на строчке «искры света — фейерверк» кто-то реально с берега запустил одиночный фейерверк! После этого умение «достать звезду любую» в «Кто твой друг» уже не воспрринималось таким уж нереальным. «Дырки звезд» в «Начале» уже как бы служили сигналом того, что настало время прощания. Ведь, как спел Дельфин в «Собаке», «меня торопит небо», которое не давало соврать. Ну а поклонникам оставалось лишь оценивать справедливость фразы «земли не коснуться» в прощальном «Серебре», потому что до берега оставалось еще около двух часов, за которые можно было окончательно проникнуться новым опытом знакомства с, казалось бы, давно известными песнями Дельфина…