Дельфин спел на плывущем корабле под смущенной Луной
Дельфин любит и умеет выбивать из под ног фанатов почву — в хорошем смысле слова. Его песни каждый раз воспринимаются будто с чистого листа, благодаря алогичным названиям, меняющимся аранжировкам, авангардному световому шоу и часто меняющемося абстрактному видеоряда. А в начале сентября музыкант нашел новый способ как следует прочистить каналы восприятия своих почитателей, дав концерт в небольшом теплоходном круизе. Рано или поздно это должно было случиться, особенно с учетом того, что Дельфин и вода — понятия неразрывные.
Программа оказалась практически точно такой же, как на недавнем концерте на «Дизайн-заводе», разве что короче на одну песню «QT». Но антураж был для них непривычным, хотя и подходящим. Первая песня «Свет для меня» воспринимались скорее на контрасте с окружающей обстановкой, потому что сыграла ее группа, когда уже стемнело. А «Двое» послужила идеальным саундтреком к наступающей осени:
С деревьев, сгорающих в ярости нашей осени
Сыпятся листьев мертвые бабочки
Стелются душно туманов проседи
Дымом спирали лопнувшей лампочки
«Давай Андрюха, заряжай!» - приободряли Дельфина поклонники перед «Мифом». «Бесконечность» помогла пассажирам «РИО 1» глубже проникнуться «тясячей звезд» и «шепотом волн». «Я» дала возможность взглянуть «сквозь облака из темноты»…
Тем временем над водоемом ярко засияло ночное светило, а Дельфин как раз спел в «Обещании» про «еще одну ночь под смущенной Луной». Светила она и во время следующей песни «Снег», где также упоминалась. После этого скрылась из виду, вероятно, окончательно «смутившись».
Публика с особым рвением заказывала у Дельфина хиты, но повлиять, конечно, ни на что не могла. «Сам себе хозяин!» - уважительно прокомментировал кто-то данную ситуацию. Но все же, запросив «Весну», кто-то попал, потому что ее черед действительно настал. Упоминание о прощении в этой вещи (равно, как и строчка об извинениях в «Кто твой друг) совпало с появлением на берегу храма.
Но самое поразительное случилось на «Звезде». Мало того, что настоящие звезды на небосклоне были свидетелями этого исполнения, так еще и на строчке «искры света — фейерверк» кто-то реально с берега запустил одиночный фейерверк! После этого умение «достать звезду любую» в «Кто твой друг» уже не воспрринималось таким уж нереальным. «Дырки звезд» в «Начале» уже как бы служили сигналом того, что настало время прощания. Ведь, как спел Дельфин в «Собаке», «меня торопит небо», которое не давало соврать. Ну а поклонникам оставалось лишь оценивать справедливость фразы «земли не коснуться» в прощальном «Серебре», потому что до берега оставалось еще около двух часов, за которые можно было окончательно проникнуться новым опытом знакомства с, казалось бы, давно известными песнями Дельфина…
Комментарии читателей Оставить комментарий