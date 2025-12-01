Долину пригласили в Госдуму для обсуждения проблемы сделок с жильем

Лариса Долина © KM.RU

Народную артистку РФ Ларису Долину пригласили принять участие в круглом столе в Госдуме, где 17 декабря обсудят правовые механизмы защиты граждан при сделках на рынке вторичного жилья, сообщили ТАСС в пресс-службе депутата от ЛДПР Дмитрия Свищева, инициировавшего создание антикризисной рабочей группы по защите прав граждан при сделках с недвижимостью.

Заседание пройдет в формате открытого круглого стола «Кризис доверия на вторичном рынке: правовые механизмы защиты участников сделок». В обсуждении примут участие юристы, адвокаты, представители Росреестра, Минюста, банков, страховых компаний, депутаты профильных комитетов, правозащитники, блогеры, а также Лариса Долина.

Повышенное внимание к теме связано с серией резонансных случаев, когда суды признавали сделки купли-продажи жилья недействительными, оставляя добросовестных покупателей без квартир и денег. Широкий общественный резонанс вызвала история самой Долиной: сделку по продаже ее квартиры отменили, а покупатель лишился жилья и денег, оставшись с ипотекой.

По словам Свищева, распространение схем, в которых продавцы спустя какое-то время требуют вернуть недвижимость, заявляя о том, что стали жертвами мошенников, создает серьезные риски для рынка: «Люди боятся покупать квартиры. Они видят, что даже идеально чистая с точки зрения закона сделка может быть отменена по надуманному предлогу. Мы обязаны разорвать этот порочный круг беззакония и безответственности».

Участники круглого стола обсудят уязвимости в действующем гражданском и процессуальном законодательстве, возможности введения презумпции добросовестности покупателя при нотариальном оформлении и банковском контроле сделки, а также расширение использования эскроу-счетов с “периодом охлаждения” на 3–6 месяцев.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 01.12.2025, 21:58
    Гость: Пилот

    В страшное время мы сейчас живём вор на воре и кругом жулью. Опасно что либо продавать или покупать особенно дорогие вещи квартиры и машины а также с сайтов в интернете. И все это с полного попустительства властей, люди никак не защищены от мошенников.

  5. 01.12.2025, 21:23
    Гость: вот-вот

    Показавшая себя необразованной провинциалкой, Долина собирается прочитать лекции приглашенным специалистам. Цирк приехал к нам.

Все комментарии (37)
Выбор читателей
Владислав Фальшивомонетчик. Собственная работа, CC BY 3.0, / commons.wikimedia.org"/>
Владимир Путин поздравил с юбилеем Ельцин-центр
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Битва банков против маркетплейсов обернётся против каждого из нас: под угрозой миллионы граждан России
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Чиновники ищут способы добраться до 60 триллионов рублей населения
Wadiia. Собственная работа, CC BY-SA 4.0 / commons.wikimedia.org"/>
Тайные встречи в Абу-Даби
Избранное
Приднестровье на весах войны: Украина готовит нападение на российских миротворцев
«Гестапо получилось»: ОМОН жестко подавил сопротивление рестораторов в Питере
Блок_А «Иду за солнцем»
НОМ «Сволочь»
Fetal Decay «You Have No Choice»
Конец Фильма «Ретроградный Меркурий»
Группировка Свердловск «Пятничная» (интернет-сингл)
Херсонщина и Запорожье: направления интеграции и барьеры
«Вредная России инициатива "Друзей мира" в позитивном ключе подаётся в крупнейших российских СМИ, в том числе государственных»
«Пилот», 12 ноября, 1930 Moscow
Элегантные и недорогие изделия из палладия
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации