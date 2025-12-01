Долину пригласили в Госдуму для обсуждения проблемы сделок с жильем

18:15 1.12.2025

Народную артистку РФ Ларису Долину пригласили принять участие в круглом столе в Госдуме, где 17 декабря обсудят правовые механизмы защиты граждан при сделках на рынке вторичного жилья, сообщили ТАСС в пресс-службе депутата от ЛДПР Дмитрия Свищева, инициировавшего создание антикризисной рабочей группы по защите прав граждан при сделках с недвижимостью.

Заседание пройдет в формате открытого круглого стола «Кризис доверия на вторичном рынке: правовые механизмы защиты участников сделок». В обсуждении примут участие юристы, адвокаты, представители Росреестра, Минюста, банков, страховых компаний, депутаты профильных комитетов, правозащитники, блогеры, а также Лариса Долина.

Повышенное внимание к теме связано с серией резонансных случаев, когда суды признавали сделки купли-продажи жилья недействительными, оставляя добросовестных покупателей без квартир и денег. Широкий общественный резонанс вызвала история самой Долиной: сделку по продаже ее квартиры отменили, а покупатель лишился жилья и денег, оставшись с ипотекой.

По словам Свищева, распространение схем, в которых продавцы спустя какое-то время требуют вернуть недвижимость, заявляя о том, что стали жертвами мошенников, создает серьезные риски для рынка: «Люди боятся покупать квартиры. Они видят, что даже идеально чистая с точки зрения закона сделка может быть отменена по надуманному предлогу. Мы обязаны разорвать этот порочный круг беззакония и безответственности».

Участники круглого стола обсудят уязвимости в действующем гражданском и процессуальном законодательстве, возможности введения презумпции добросовестности покупателя при нотариальном оформлении и банковском контроле сделки, а также расширение использования эскроу-счетов с “периодом охлаждения” на 3–6 месяцев.