Греф призвал покончить с «торговым рабством» скидок маркетплейсов

18:52 26.11.2025

Необходимо выравнять условия конкуренции между банками на маркетплейсах. Такое мнение высказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

Он пояснил, что финансовая организация не выступает против скидок, но не поддерживает «скидки в одни ворота», когда в случае, если вы не клиент какого-то из банков, вы не можете получить скидку.

«Мы долгое время говорили про какие-то виды рабства, зарплатное рабство и так далее. Вот это – торговое рабство. Хочешь купить, хочешь получить скидку, значит, ты обязан открыть в каком-то банке карту, и никого больше к этому не подпускают. Это очевидно абсолютно неравные условия конкуренции, нерыночные условия. Это должно быть отменено», – приводят слова Грефа «Ведомости».