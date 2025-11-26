Греф призвал покончить с «торговым рабством» скидок маркетплейсов

Герман Греф

Необходимо выравнять условия конкуренции между банками на маркетплейсах. Такое мнение высказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

Он пояснил, что финансовая организация не выступает против скидок, но не поддерживает «скидки в одни ворота», когда в случае, если вы не клиент какого-то из банков, вы не можете получить скидку.

«Мы долгое время говорили про какие-то виды рабства, зарплатное рабство и так далее. Вот это – торговое рабство. Хочешь купить, хочешь получить скидку, значит, ты обязан открыть в каком-то банке карту, и никого больше к этому не подпускают. Это очевидно абсолютно неравные условия конкуренции, нерыночные условия. Это должно быть отменено», – приводят слова Грефа «Ведомости».

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 26.11.2025, 22:46
    Гость: ЦБ точно действует против интересов нашей страны

    А,значит и против российского народа-ишь,как взбеленились,не хотят нам дать никакого самостоятельного выбора-что покупать и у кого покупать,а также-где нам хранить СВОИ (заметьте!) деньги.

  4. 26.11.2025, 22:35
    Гость: Сотни миллиардов Jeff Bezos покоя не дают и сна лишают?

    Забоялся Оскар Германович, что ли, что Татьяна Ким, а не он станет русским Jeff Bezos? Который начинал с продажи книжек на интернете (видел в их старом здании в Сиэтле исторический пресс, которым они в самом начале паковали книжки в посылки), потом, ещё до развода с супругой стал самым богатым человеком в Америке (или в мире? не помню, а уточнять неохота ...), а сейчас успешно пуляет корабли Blue Origin в космос. И сам туда слетал.
    Поздно, Герман Оскарович! Надо было раньше, вместо того, чтобы на посту государственного чиновника управлять городским имуществом Питера в "новой" России, т.е. разбазаривать накопленное там со времён СССР. И потом помогать Мише Касьянову добивать экономику РФ. Да и сейчас Вы всё на государственной службе - руководитель акционерного общества с 50%+1 акция у государства. За миллиардами Jeff Bezos надо было стартовать раньше хотя бы с маленького, собственного "свечного заводика". А теперь придётся пропустить вперёд Таню Ким.
    А Сбер под Вашим руководством, Герман Оскарович, стал очень приличным банком на фоне всех ЛондОнов и Парижей. Спасибо! Но привлекать государственную "дубину" для уничтожения конкурентов - это не "комильфо". Не делайте этого!

