«Кирпичи», 15 октября, «ГлавКлуб»

01:37 13.10.2021

Томный осенний вечер 15 октября 2021 года пройдет под четкие рифы и биты – на сцену Главклуба с программой «Что такое осень?» возвращается легендарная питерская группа «Кирпичи»

Фирменный питерский флёр в сочетании с ироничной поэзией Васи Васина уже более 25 лет создают неповторимый стиль этого коллектива. В это раз нас ждет концерт, в котором прозвучат как известные песни, так и те, которые в концертной программе встречаются достаточно редко.

Отметив свое 25-летие, «Кирпичи» выпустили двенадцатый студийный альбом «Старческий маразм», состоящий в основном из фитов с другими музыкантами. По словам Васи Васина, гитариста и бессменного лидера группы, «Старческий маразм» - это не просто несогласие, а абсолютное не пересечение группы «Кирпичи» с так называемой современной музыкой». Тем не менее, «Кирпы» остаются актуальными и сегодня, а альбом «Старческий маразм» был восторженно встречен и поклонниками, и критиками.

«Кирпичи», как всегда, не боятся экспериментов, но при этом остаются верными себе. В одном треке они иронизируют над собой и окружающими, в другом – включают социальный протест, а потом в одну секунду переходят к душевной лирике. Каждое их выступление не оставляет равнодушным даже самого упертого скептика. Мощная энергетика, интеллигентный хаос, а самое главное - любимые песни - это то, что всегда ждут и обязательно получают зрители на концертах «Кирпичей».

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