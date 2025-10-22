Калинов мост «Легенды русского рока» (2 виниловые пластинки)

Исполнитель: Калинов мост, Название: «Легенды русского рока», Стиль: фолк-рок, Год. 2025

Старые меломаны открывали для себя группу «Калинов мост», главным образом в 90-е годы. К тому времени команда перебралась из Сибири в Москву и записала на студии SNC несколько качественных пластинок. Но дискография «Калинова моста» уже тогда казалась настолько обширной и местами запутанной, что ориентироваться в материале приходилось, например, с помощью продуманно составленного CD-сборника из серии «Легенды русского рока» лейбла Moroz Records.

С тех пор дискография коллектива увеличилась более чем в два раза и, казалось бы, любой «бэст» превращается в невыполнимую миссию. Например, еще в 2008-м в серии «Новая коллекция. Лучшие песни» Grand Records выпускал два под завязку забитых CD «Калинова моста». Однако Moroz Records исхитрился разместить все необходимое на двух пластинках в уже виниловой серии «Легенды русского рока».

Пересечений с CD-предшественником здесь не так уж много - «Пойдем со мной», «Сибирский марш», «Гон в полдень», «Умолчали», «Девочка летом» и др. Но и тут есть свои уникальные нюансы. Так, мноние записи (в том числе и — ранние концертные) представлены в компиляции в виде современных HiRes-оцифровок с мастер-лент и первых копий 38й скорости, сделанных знаменитым Евгением Гапеевым. Реквием по Джиму Моррисону «Честное слово», который был издан на СD в концертной версии с альбома «Никак 406» звучит здесь в более распевном варианте с живого диска «Вольница» с обилием вокализов от Дмитрия Ревякина. Преемственность между обоими изданиями подчеркивает фотография участников «Калинова Моста» с кассетной версии 1997 года, размещенная теперь и на развороте конверта винила.

Как и недавняя двойная пластинка «Коррозии металла» из серии «ЛРР», обе пластинки «Калинова моста» отражают разные периоды группы. Если на первой из них состедоточены преимущественно бунтарские песни из раннего периода, то вторая отдает дань языческим и христианским этапам группы. Не запутаться в перипетиях развития «Калинова моста» помогает умная и обстоятельная статья давно сотрудничающего с коллективом филолога Евгения Богачкова, который выводит термин «рок» применительно к «КМ» не только к с судьбе, но и к «проРОЧествам». Исследователь справедливо выделяет из всей дискографии команды альбом «Даурия», из которого в издание вошла «Суеверная осень» и «Ледяной походъ», материал, которого, к сожалению не представлен на двойнике.

Зато здесь есть вершинные песни из альбома «Оружие» «Рудники свободы» и «Родная», и дивная «Камчатка» из «SWA», которую у Дмитрия Ревякина теперь регулярно требуют на концертах. Звучание виниловых «Легенд русского рока» таково, что после этого сборника есть опасность не захотеть слушать эти песни на CD, не говоря уж об убогом цифровом формате. Слушая «Сберегла» чувствуешь себя летящим между берегов вдоль туманной реки, «Суеверная осень» позволяет очутиться в небольшом джаз-клубе с отменно выстроенным звуком, ну а «Всадники» куда-то уносят за счет звучащим в двух каналах партий баяна Анаксагора Владыкина. В таких вещах, как «Блеснет» можно порадоваться обилию партий мандолин, которые до этого, возможно, не замечали. В общем, урожай полностью созрел и время наслаждаться истекающими соком отборными плодами!