Патриарх Кирилл: конец человеческой цивилизации неизбежен

Патриарх Кирилл © KM.RU, Алексей Белкин

Конец человеческой цивилизации неизбежен, однако важнее не апокалиптические предсказания, а собственная кончина и предстоящая встреча с Богом. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками фестиваля «Вера и слово», пишет Газета.RU.

По словам предстоятеля Русской православной церкви, день и час Второго пришествия остаются тайной, которая откроется лишь с самим событием.

«Какое нам дело, когда все это произойдет? Наш вопрос — наша кончина. Это и будет для нас Вторым Пришествием — потому что предстанем перед Господом», — подчеркнул патриарх.

Он призвал верующих меньше думать об апокалипсисе и больше — о спасении души, живя по-христиански и готовясь к встрече с Господом.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.10.2025, 22:34
    Гость: Гость

    Для:Гость:И "жрут в три горла" Кстати,чем меньше ешь,тем более здоровый или Вы желаете иметь такую же фигурку,как у батюшки?

  2. 16.10.2025, 22:01
    Гость: В корень зри,

    .., а именно в ХФ "Берегись автомобиля". Там Д.Банионис, будучи мало-мало пастырем, всё доходчиво объяснил.

  3. 16.10.2025, 21:14
    Гость: В том то и дело,

    взяли на себя "посредническую миссию между Богом и людьми", но служат Господу, ибо по факту возомнили себя господами монополистами. Хотя ритуалистика, к Богу не имеет никакого отношения, это латание душевной пустоты.

Все комментарии (26)
Выбор читателей
Нобелевский комитет назвал лауреата премии мира
© KM.RU, Алексей Белкин
В Госдуме предложили ограничить число домашних животных в квартирах
Ростислав Ищенко: Если Запад продолжит войну на истощение, России придется проводить мобилизацию
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
МИД РФ назвал решение Латвии о депортации россиян бесчеловечным
Избранное
«Деиндустриализация всего мирового производства даётся ультраглобалистам весьма успешно»
Гипсокартонные перегородки. Как сделать своими руками?
Загадки Евы «Ворожея» (интернет-сингл)
Дельфин исполнил новые песни в Москве
Сборник «AFM Records. 25 Years Metal Addiction» (2 CD)
«Экстремизм чистой воды»: вместо русских власти насадят «наличное» население из гастарбайтеров
Пик Клаксон «Live 1987-1989»
Таблетки feat, Nagart «Моряк» (интернет-сингл)
Нацизм? Нет, не слышали: Украина отрицает преступления Второй мировой войны
БеZ Б «Энергия» (интернет-релиз)
«Бони НЕМ», 16 сентября, Рюмочная Зюзино
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации