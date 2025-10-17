Светлана Гершанова «Поэзия – дерзкое дело» (2 CD)

Исполнитель: Светлана Гершанова, Название: «Поэзия – дерзкое дело», Стиль: звучащая поэзия, Год: 2020

Поэзия имеет сакральные корни, а эта область обычно была прерогативой мужчин. Недаром некоторые поэты, типа Юрия Кузнецова, скептически относились к женщинам, слагающим стихи. Светлана Гершанова своим аудиосборником будто полемизирует с такой точкой зрения. «Поэзия – женское дело», - восклицает она в стихотворении «Разговор о поэзии с самой собой» - и тут же выдвигает ряд аргументов: женщины способны к ведовству, состраданию, участливости и т. п. И серьезных возражений здесь быть не может.

Светлана Гершанова – современница Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко и Роберта Рождественского, когда поэты собирали стадионы и воспринимались покруче современных рок-звезд. Сейчас поэзия далеко не так востребована. Но поэтесса старается идти в ногу со временем, регулярно издавая не только книжные сборники, но и CD со своими стихами в авторском исполнении. Действует она при этом с позиции мягкой силы: читает она негромко, доверительно, изредка даже запинаясь, но каждое слово западает в душу.

Это похоже на откровенный разговор со случайным попутчиком, которому вдруг хочется излить все, что наболело. И действительно есть у Светланы Гершановой такие стихи, как «В гостинице» или «Общежитие», которые берут за живое выстраданной жизненной правдой. Никак нельзя пройти мимо стихов о военном детстве «Колесо», «Волшебное колесо» и «Тишина», заражающих неиссякаемым жизнелюбием и даже задором.

Более хрупкими кажутся стихи о любви. В их основе – предчувствие неминуемой разлуки, и очень горько , если личный опыт автора был исключительно таким. Некоторые из таких стихов стали песнями, и они выходили на диске, где были собраны музыкальные произведения на тексты поэтессы. В данном диптихе некоторые из них уже представлены в виде стихов – «Аутотренинг» и «Воздушные замки». Причем «Аутотренинг» примечателен контрастом: певица Наталья Ступишина исполняла его предельно беспокойно, а вот Светлана Гершанова декламирует буднично, но с едва заметным напряжением в подтексте. А в «Воздушных замках», в отличие от песни Жанны Рождественской, отсутствуют строки припева, который, видимо, появился позже.

Но это не значит, что в данном издании песен нет вообще. Самые знаменитые из них, вроде «Зимы» Софии Ротару или «Ярмарки» Валентины Толкуновой, присутствуют. Стихи и песни порою интересно перекликаются между собою. Так, рядом со стихотворениями о поездке на Дальний Восток «Мыс Край света», «Качка» и «Сейнер Обаятельный» звучит песня в исполнении той же Валентины Толкуновой «Как, Сахалин, дела?».

Дерзость автора особого рода. Она проявляется в том, что эти стихи укореняются в душе слушателя-читателей без видимых усилий со стороны Светланы Гершановой. Не каждый способен принять таких «гостей», но тот, кто решится, будет вознагражден.