Силуанов: повышение налога на роскошь не дало бы больших денег бюджету

15:53 13.10.2025

Министерство финансов России не рассматривает возможность повышения налога на роскошь — на дорогие автомобили и недвижимость, а также внесения новых изменений в шкалу НДФЛ в рамках формирования бюджета на ближайший цикл.

Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Рассматривали ли мы изменение налогов, в том числе НДФЛ — верхний предел, налоги на роскошь? Нет, не рассматривали, потому что по НДФЛ все решения были приняты в прошлом году. Возвращаться к этому вопросу сейчас было бы неправильно», — приводит слова министра «Интерфакс».

Он подчеркнул, что повышение налога на роскошь не обеспечило бы значительного роста доходов бюджета.

«Мы уже повышали налоги на роскошь. Это направление возможно к проработке, но не в этом финансовом году, но больших денег это не даст», поэтому в текущий пакет предложений такие меры не включены, добавил Силуанов.