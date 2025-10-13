Силуанов: повышение налога на роскошь не дало бы больших денег бюджету

Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин

Министерство финансов России не рассматривает возможность повышения налога на роскошь — на дорогие автомобили и недвижимость, а также внесения новых изменений в шкалу НДФЛ в рамках формирования бюджета на ближайший цикл.

Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Рассматривали ли мы изменение налогов, в том числе НДФЛ — верхний предел, налоги на роскошь? Нет, не рассматривали, потому что по НДФЛ все решения были приняты в прошлом году. Возвращаться к этому вопросу сейчас было бы неправильно», — приводит слова министра «Интерфакс».

Он подчеркнул, что повышение налога на роскошь не обеспечило бы значительного роста доходов бюджета.

«Мы уже повышали налоги на роскошь. Это направление возможно к проработке, но не в этом финансовом году, но больших денег это не даст», поэтому в текущий пакет предложений такие меры не включены, добавил Силуанов.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.10.2025, 01:12
    Гость: Николай

    В НПФ получаю доп. пенсию 1500р (одну тысячу пятьсот рублей) и вот с них берут налог 13%. Вот где громадные деньги для бюджета.

  3. 14.10.2025, 00:17
    Гость: Так

    же как и кудрявая кудря все путеновские указы соблюдал.. Они же все кормятся с одного корыта..

Все комментарии (46)
Выбор читателей
© KM.RU
Жертвы мошенников могут отобрать квартиры у честных покупателей
Территория СССР © KM.RU
Экс-советник Ельцина Джеффри Сакс перечислил факторы краха СССР
© МЧС Республики Казахстан
Путин: Россия выплатит компенсации за крушение самолета AZAL
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Власти обяжут всех отрабатывать после медвуза — даже платников
Избранное
Алексей Горшенев с симфоническим оркестром, 23 мая, КЗ «Москва»
Сергей Бобунец объяснил на юбилее альбома «3000», почему поменял техно на диско
Западный Фронт «Тронулся лед. Весенний альбом»
На презентации книги об «Аборте мозга» спели «Танцы до неба» голосом Егора Летова
Четырехдневная рабочая неделя — самоубийство для России?
«Давление на Путина, а вместе с ним и на Россию, непомерно возрастает. Не поддастся ли Путин искушению?»
Как заработать на написании книг?
А Фо Мин «Неизданное»
negative zero «NFT» (интернет-сингл)
Кинопремьера «Остров пропавших девочек»: дети смотрят на нас свысока и собаки плюют нам вслед
MayerVolk попытается поменять мир «Философией картин»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации