Отрезала голову девочке, отсидела в психбольнице — и на свободу «с чистой совестью»

«Кровавую няню» Бобокулову должны выпустить из психушки. Официальных сведений о ее депортации пока нет, а о национальной подоплеке конфликта нам говорить не дают

У нас в России привыкли все переворачивать с ног на голову. Именно поэтому мы живем с постоянным ощущением, что почва у нас уходит из-под ног, а нашим детям безнаказанно отрезают головы непрошеные гости с юга. Почему безнаказанно? Да потому что «кровавую няню» Гюльчехру Бобокулову, отрезавшую 5 лет назад голову четырехлетней девочке-инвалиду, уже выпускают на свободу из психушки!

К принудительному лечению в психиатрической клинике Бобокулову приговорили в начале 2017 года. Годом раньше она сотворила такое, о чем до сих пор не получается спокойно ни говорить, ни писать. 29 февраля 2016-го Бобокулова, работавшая няней в живущей в Москве семье Мещеряковых из Орловской области, задушила спящую подопечную Настю, отрезала ей голову, подожгла квартиру и вышла со своим страшным «трофеем» к метро «Октябрьское поле».

Убитая девочка была серьезно больна из-за родовой травмы, не могла ходить. Однако родители не теряли надежды, откладывая все заработанные средства на ее лечение в Китае и на операцию в Германии. Эти планы Бобокулова отсекла одним взмахом ножа.

После всевозможных пожаров в клубах и кинотеатрах у нас любят устраивать показательные проверки и закрытия заведений. Казалось бы, после такого стоило ждать хотя бы временного усиления контроля за деятельностью национальных диаспор в Москве. Но не тут-то было! Уже на следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что не стоит искать национальной или религиозной подоплеки в этом преступлении, сославшись на его «бесчеловечность». А вместо того, чтобы депортировать неблагонадежных гастарбайтеров, власти принялись за российские националистические группировки.

Однако не видеть в происшедшем национальной или религиозной подоплеки не получалось при всем желании. Женщина вела себя, как классическая исламская террористка: облачилась в национальный наряд и устроила кровавое шоу с угрозами взорвать мирных жителей, мстя за операцию в Сирии. У метро «Октябрьское поле» она расстелила коврик и «молилась» с криками «Аллах акбар» и «Ненавижу демократию».

До последнего полицейские опасались, что она приведет свои угрозы в исполнение, поэтому и пришлось эвакуировать прохожих с места задержания. Операция по задержанию растянулась в итоге на 40 минут и завершилась лишь тогда, когда один из полицейских не побоялся пожертвовать собой и ринулся из оцепления, повалив няню на землю и накрыв ее своим телом. К счастью, взрыва не последовало...

Стоп-кадр из видео с места трагедии

Были за спиной Бобокуловой и свои кукловоды, но на этом тоже никто из правоохранителей не спешил делать акцента. Конкретно промыл ей мозги сожитель Мамур Джуракулов, после общения с которым она начала носиться с идеей переселения в Сирию, где «она будет беспрепятственно ходить в парандже, жить по законам шариата, учить законы ислама». Однако «жить по законам шариата» у нее не получалось и здесь даже в самых элементарных вещах. Например, она так и не смогла наладить отношения со своим первым мужем, хотя пыталась это сделать.

Сейчас все принято списывать на шизофрению Гюльчехры. Дескать, весной у нее начинались обострения, родственники пытались ее сбагрить куда подальше… В итоге она оказалась в Москве, где работала сначала на овощебазе, потом — няней в одной семье, где ей дали положительную рекомендацию. Так она и оказалась в семье Мещеряковых…

Но коли шизофрения да еще и с такими отягчающими последствиями, так и держите ее подальше от нормальных людей! Так нет же: после пройденного курса лечения руководство психбольницы выпускает няню на свободу. По идее, ее должны депортировать на историческую родину. Однако официальных сведений об этом пока нет, так что вполне возможно, что Бобокулова пойдет по стопам так же недавно освобожденного скопинского маньяка Михеева, который, как говорят, уже заработал на съемках в ток-шоу 2 млн рублей.

Мама убитой Насти опасалась такого развития событий больше всего, поэтому и писала заявления в прокуратуру с ходатайством изолировать Бобокулову в колонии. Однако ее просьбы были, разумеется, отклонены. Ведь все условия у нас в стране только создают всевозможным отщепенцам из нацменьшинств.

Ответственный секретарь ОНК Москвы, вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав Иван Мельников так прокомментировал каналу 360 текущую ситуацию: «Есть все причины для депортации. Согласно нормативной базе, Бобокулову прикрепят к психоневрологическому диспансеру, потом теоретически должны будут направить в Многофункциональный миграционный центр, а уже оттуда она должна быть выдворена в Узбекистан».

Однако и и тут свои нюансы. Загвоздка в том, что в этом центре порою застревают на несколько лет. Причины разные: индифферентность родственников, ожидание неких документов. А по закону, если человек находится в центре более двух лет, его могут просто выпустить. Дескать, гуляй «кровавая няня» дальше и твори свои делишки «с чистой совестью»!