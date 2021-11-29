Людей хоронить дешевле

«Хозяев угольных концернов не интересует ничего, кроме прибыли. Обеспечиваешь прибыль – молодец! Не обеспечиваешь нормы, да ещё тратишь деньги на безопасность, вспоминаешь про трудовой кодекс – катись на все четыре стороны!»

В четверг 26 ноября около 08:30 по местному времени на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, по одним данным, прогремел взрыв, по другим – начался пожар. В этот момент под землей находилось 285 человек. Большинство горняков в течении часа вышло наверх, но судьба 52 двух человек оставалась неизвестной. Сообщение о задымлении и последующем взрыве в вентиляционном штреке шахты поступило в Сибирское управление Ростехнадзора в 09:08 по местному времени. По данным МЧС, задымление произошло на глубине 250 метров. На поиск пропавших горняков в шахту отправились группы горных спасателей, но из-за взрывоопасной концентрации метана их пришлось вернуть. И около 16:00 метан детонировал снова, окончательно похоронив и людей, возможно остававшихся под землёй живыми, и надежды на их спасение…

Причинами трагедии шахтёры в один голос называют полное пренебрежение мерами безопасности администрацией и хозяевами шахты. В погоне за прибылью руководство, по словам шахтёров, «постоянно скрывало повышенное содержание метана. Датчики специально переносили в другие места и даже отключали», – рассказывают работающие на шахте горняки. На их жалобы никто не реагировал. У администрации один ответ: «Не нравится – увольняйтесь!»

Когда читаешь эти строки, невозможно избавиться от чудовищного дежавю! Всё это уже было! Причём здесь же, в Кемерове! Десять лет назад, в ночь с 8 на 9 мая 2010 года, на шахте «Распадская» (город Междуреченск Кемеровской области) два таких же метановых взрыва превратили шахту в братскую могилу. В результате аварии из 361 человека, находившихся в шахте, 71 человек погиб, а вслед за ними погибли и 20 спасателей, отправившихся на выручку горнякам. 146 – получили травмы различной степени тяжести и нравственные и физические страдания.

Как выяснило тогда следствие, произошедшее стало последствием желания руководства предприятия увеличить объемы добычи угля и, соответственно, финансовой прибыли. Нарушения правил безопасности в угольных шахтах, ставшие причиной трагедии, носили системный характер и продолжались на протяжении нескольких лет. Следствие установило, что объём добычи угля на «Распадской» не должен был превышать 8 тыс. тонн в сутки, однако руководство шахты в обход техники безопасности утвердило собственную документацию, увеличив этот показатель до 21,5 тыс. тонн. Кроме того, руководители совершили серьёзные ошибки в ходе ликвидации аварии. Точно такие же претензии предъявлялись и к руководству «Листвяжной». Но дальше мизерных штрафов – 4 миллиона рублей аж за 900 (!!!) выявленных в ходе проверок нарушений – борьба с нарушениями на заходила.

Все имеющие отношение к угольной отрасли Кемерова отлично знают, что халатность и нарушение техники безопасности здесь это обычная практика. «Если соблюдать все правила, добыча снизится на порядок. А это никому не выгодно», – так прокомментировал эту практику один из бывших директоров угольной шахты. «Хозяев угольных концернов не интересует ничего, кроме прибыли. Обеспечиваешь прибыль – молодец! Не обеспечиваешь нормы, да ещё тратишь деньги на безопасность, вспоминаешь про трудовой кодекс – катись на все четыре стороны!»

Поэтому в 90-е – начало нулевых ЧП на кузбасских шахтах стали почти обыденностью. В декабре 1992 года на шахте им. Шевякова погибли 25 человек, через пять лет на «Зыряновской» – 67, в апреле 2004-го на шахте «Тайжина» – 47 горняков, в феврале 2005-го на «Есаульской» после взрыва метана погибли 8 шахтеров и 17 спасателей. Это лишь наиболее крупные аварии – большинство из них случились на технически устаревших предприятиях. Но целый ряд аварий произошёл на крупнейших и самых современных шахтах Кузбасса. Сначала на «Ульяновской» (март 2007 года, 110 погибших), затем на «Юбилейной» (май 2007-го, 39 погибших). Затем на «Распадской» – 91 погибший. Эта шахта – градообразующее предприятие и один из лидеров по добыче коксующегося угля в России. После похорон в Междуреченске состоялся митинг, собравший не менее 2 тысяч человек. Участники сформулировали и передали властям свои требования. Самые отчаянные перекрыли железнодорожные пути, их разгонял ОМОН. И вот теперь – на «Листвяжной», где список жертв составил уже 52 человека.

И кто же ответил за гибель людей? Возьмём, к примеру, взрывы на «Распадской». Расследование по уголовному делу о взрывах в горных выработках шахты «Распадская» было завершено только в феврале 2016 года – спустя аж шесть лет после взрывов. В качестве обвиняемых были привлечены технический директор ЗАО «Распадская угольная компания» Анатолий Рыжов, директор ОАО «Распадская» – заместитель генерального директора ЗАО «Распадская угольная компания» Игорь Волков, главный инженер ОАО «Распадская» Андрей Дружинин, командир Новокузнецкого отдельного военизированного горноспасательного отряда Александр Апальков, начальник службы вентиляции, дегазации и профилактики Владислав Вальц, начальник участка вентиляции и техники безопасности Вячеслав Радцев, начальник смены Игорь Белов. Им инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Кроме того, государственному инспектору Междуреченского территориального отдела горного надзора управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Кемеровской области Федору Веремеенко было предъявлено обвинение по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).

Рассматривалось дело в суде Междуреченска. И в течение четырех лет суд одно за другим удовлетворил ходатайства всех обвиняемых о прекращении уголовного дела по истечении сроков давности. Только в отношении Игоря Волкова дело было закрыто в связи с его смертью.

Последним от уголовной ответственности был освобожден Анатолий Рыжов. 8 апреля 2020 года стало известно, что Междуреченский городской суд прекратил уголовное дело в связи с истечением сроков давности.

Вот так! 91 погибший шахтер – и ни одного виноватого за решёткой! Все обвиняемые сегодня неплохо трудоустроены и стараются не вспоминать о прошедшем. Кто-то покинул регион и перебрался в Москву. Благо было куда – зарплат, премий и процентов вполне хватило на элитное жильё в столице.

Никто из руководителей концерна, которому принадлежала шахта «Распадская», перед судом не предстал. А сам концерн ОАО «Распадская угольная компания» выплатил погибшим аж по миллиону рублей, заработав за предыдущий год 3 миллиарда 600 миллионов рублей чистой прибыли!

Вот вам и ответ, почему взрываются шахты в России! При том «зверином» капитализме, который сегодня царит в стране, где рабочий человек абсолютно бесправен, а хозяин всесилен и неподсуден, ничего иного и быть не может. Хозяева «СДС уголь», которым принадлежит «Листвяжная», пообещали выплатить семьям погибших шахтёров аж по два миллиона рублей – цена автомобиля среднего класса. Нуждающимся в жилье – посулили квартиры, а заодно годовые зарплаты. Из своей чистой прибыли за прошлый год в 14,5 миллиардов. Напомню тем, кто в математике слаб: 1 миллиард – это тысяча миллионов! Да при таком раскладе прибылей «СДС уголь» может хоть каждый месяц хоронить своих шахтёров и даже не заметит. Подумаешь!

Для олигархов болезненна не гибель людей, а остановка шахты. Вот это да, это потеря прибылей! И на её восстановление они денег точно не пожалеют!

В марте этого года в СМИ прошла информация, что «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, «дочка» «Норникеля») полностью выплатила рекордный штраф в размере 146,2 миллиарда рублей, присужденный ей судом за разлив топлива под Норильском в мае 2020 года.

И можно не сомневаться в том, что теперь в компании костьми лягут, чтобы не дай бог снова не оказаться в числе тех, кто нанёс ущерб экологии – себе дороже!

Вот когда за гибель шахтёров угольные олигархи начнут выплачивать такие же штрафы, тогда и прекратятся взрывы на наших шахтах! А пока за гибель северной фауны и рыбы олигархи платят миллиарды, а за гибель десятков людей – жалкие гроши. Люди у нас в России и дальше будут дешёвым расходным материалом…