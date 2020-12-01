Цифровое слабоумие: дистанционное обучение - вредный эксперимент над здоровьем детей!

Поскольку исследования признали дистанционное образование вредным экспериментом, родители вправе от него отказаться на законных основаниях

О несомненном вреде дистанционного обучения твердят уже все — и родители, сполна хапнувшие этого горюшка; и специалисты, для которых забота о здоровье детей входит в их прямые обязанности. Большой резонанс вызвало недавно размещенное в интернете видеообращение многодетной мамаши, отмеченная медалью «Материнская слава».

Женщине откровенно не повезло — четверо ее детей находятся на дистанционке. «Девятый класс – выпускной, близнецы – шестой класс, и дочка – первый класс, - возмущается мама. - Мы делаем уроки круглосуточно! У меня нет возможности сделать так, чтобы у всех детей были гаджеты. У меня нет столько комнат, чтобы я могла каждому предоставить для обучения. И у меня нет такого образования, чтобы я могла донести сегодня – до 9 класса ОГЭ, как они будут сдавать и что они будут делать, я не знаю вообще, как дети это будут сдавать. У меня нет столько информации, чтобы я могла донести до близнецов, 6 класс, что такое тычинка-пестик, у меня нет образования историка, у меня нет дополнительного литературного образования».

В качестве примера мать привела повесть Пушкина «Дубровский», философскую составляющую которой она была вынуждена разбирать и расписывать вместе со своими детьми. При этом учителя используют разные платформы, поэтому процесс идет по принципу «кто в лес, кто по дрова».

Вреда же от долгого сидения в интернете, о чем нам каждом углу трубят медики, никто не отменял. «И ещё: нас всегда предупреждали, чтобы мы ограждали детей от соцсетей, правда ведь? - продолжает мамаша. - Нас ведь всегда призывали ограничивать нахождение детей в интернете. А сейчас – что происходит? Они, по факту, до обеда учатся онлайн, это у них классная работа, а после обеда делают домашнюю работу. И происходит вот что: у детей остеохондроз, у них проблемы с глазами, с головой!»

Автор обращения предлагает быть честными перед собой, признать, что у детей в любом случае выпал год учебы и уйти на самообразование без всякой дистанционки. «Психику детей пожалейте, пожалуйста! И здоровье детей! И матерей! Наша страна, особенно многодетные – мы не готовы к такому обучению! Либо давайте тогда перейдём на самообразование, как раньше, деградируем уж совсем, и будем сами учиться, чему научимся сами – да и ладно! Только без этих оценок! Я считаю, что те оценки, которые ставят нашим детям, они несправедливые, и незаконные. Потому что нельзя оценивать, не видя глаза ученика, и что и как он решает».

Выводы бьющей в набат многодетной родительницы косвенно подтверждает помощник депутата Государственной Думы, юрист Елена Чекан, заявившая, что дистанционное обучение — незаконный эксперимент, вред которого документально подтвердили исследования над 30 000 детей со всей России. Женщина поведала, что в Госудуму ежедневно приходят сотни жалоб на удаленное образование из разных уголков страны. Во многих городах проходят пикеты против дистанционки.

Все эти обращения не остались без ответа. Специалисты провели убедительные исследования о вреде такой формы, поскольку постоянно электромагнитное излучение действует на школьников губительно. Прежде всего, расшатывается репродуктивная система, снижаются зрение и слух, наносится удар по сердечно-сосудистой системе, начинаются когнитивные дисфункции, возникают риски цифрового слабоумия, страдает нервная система, как наиболее уязвимая часть развивающегося детского организма. Прибавьте к этому депрессии и мысли о суициде.

В ответ на депутатский запрос главный внештатный детский специалист по медпомощи в образовательных организациях Министерства здравоохранения, профессора Жанетта Юрьевна Горелова, откровенно заявила о том, что САНПИНы по использованию электронных устройств в настоящее время не разработаны, а новые образовательные цифровые технологии и их влияние на здоровье детей - не апробировано и не изучено. А НИИ гигиены устроил анонимный опрос, в котором приняли участие 29 779 школьников с 5 по 11 класс; 70 % опрошенных проживает в городах, а 30 % в сельской местности.

Результаты опроса, охватившего 79 регионов России, воистину шокируют. «Участие в опросе приняли 79 регионов России. «У 30, 7 % опрошенных отмечаются признаки компьютерного зрительного синдрома, - констатирует издание «Новые Известия». - У 4, 2 % - туннельный запястный синдром. Неотъемлемой частью онлайн-обучения является использование наушников. Самыми доступными для подростков являются вставные внутриканальные модели. По мнению специалистов, использование таких наушников повышает риск развития нарушений слуха и нервной системы. Наушники используют 72, 5 %. У 83, 8 % учащихся отмечены неблагополучные психические реакции пограничного уровня. Распространённость депрессивных проявлений составила 42, 2 %. Астенических состояний – то есть бессилие, повышенная утомляемость, истощение. Неспособность концентрироваться – наблюдается у 41, 6 % школьников. Синдром головных болей отмечается у 26, 8 % детей. Нарушения сна – у 55, 8 %».

А теперь — внимание — самое главное! Согласно пункту 1.4 Приказа Министерства просвещения России № 649 «Об утверждении целевой модели цифровой образовательной среды», внедрение целевой модели ЦОС осуществляется в рамках проведения эксперимента по внедрению федеральной информационной сервисной платформы ЦОС. Исходя из экспертных заключений специалистов внедрение ЦОС с применением цифровых устройств, включая дистанционное обучение, следует рассматривать как опасный эксперимент над психическим и физическим здоровьем не только детей, но и всех участников образовательного процесса. Участие в эксперименте несовершеннолетних, тем более детей, без информирования и добровольного согласия законных представителей – то есть родителей, - запрещено. Это напрямую следует из Статьи 21 Конституции Российской Федерации, в пункте 1 Статьи 20 Федерального закона 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Излишне напоминать, что такие эксперименты могут проходить только с согласия родителей. При этом в сопроводительных др=документах должны четко прописаны все риски. С дистанционкой этого нет даже близко. А значит, что действия Минобразования попадают под Статью 21 Конституции Российской Федерации, в пункте 1 Статьи 20 Федерального закона 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

В заключение Елена Чекан подчеркнула, что родители могут подписать отказ от подобных сомнительных экспериментов в виде дистанционки. Форму можно скачать здесь.