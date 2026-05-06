Заморозка вкладов? Чего на самом деле боятся россияне и почему банки блокируют счета

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Россияне массово забирают деньги со срочных вкладов, предпочитая держать их на счетах «до востребования». Причина не в панике из-за слухов о заморозке, а в участившихся блокировках карт со стороны банков

В апреле 2026 года в обществе снова заговорили о возможной «заморозке» банковских вкладов. Поводом стало искаженное прочтение слов экспертов о том, как использовать накопления граждан для поддержки экономики. В реальности же «заморозка» — это мера, которая парализовала бы всю финансовую систему, поэтому официальные лица и экономисты называют ее бессмысленной и крайне опасной.

Почему же страх перед этим так силен? Ответ кроется не только в текущей ситуации, но и в историческом опыте, который передается из поколения в поколение.

Исторический след: почему мы боимся


Страх «заморозки» — это коллективная память. В истории России было несколько моментов, когда доступ к сбережениям ограничивали:

1991 год: Павловская денежная реформа в СССР включала ограничения на снятие наличных со счетов (не более 500 рублей в месяц). Тогда это было воспринято как изъятие средств, а последовавшая гиперинфляция обесценила накопления.

1998 год: Экономический кризис и дефолт привели к тому, что многие коммерческие банки разорились, а вкладчики потеряли доступ к своим деньгам или средства обесценились из-за резкого падения курса рубля.

2022 год: Введение ограничений на снятие иностранной валюты (до 10 тысяч долларов или евро) также вызвало у части граждан ассоциации с прошлыми кризисами, хотя ситуация была продиктована необходимостью стабилизации валютного рынка в условиях санкций.

Для многих людей эти события стали травматичным опытом. Потому когда сегодня в новостях или соцсетях всплывает слово «заморозка», срабатывает исторический инстинкт: «мои деньги могут забрать».

Реальность 2026 года: проблема в другом


Пока эксперты обсуждают призрачную угрозу изъятия, миллионы россиян столкнулись с вполне реальной технической проблемой. В начале 2026 года блокировки карт затронули от 2 до 3 миллионов человек.

Причина — работа антифрод-систем. Банки сильно перенастроили алгоритмы защиты, чтобы бороться с мошенниками. Теперь система часто ошибочно принимает обычный перевод родственнику или покупку за подозрительную операцию. Это создает эффект «микро-заморозки»: человек на несколько дней теряет доступ к своим деньгам. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина признала, что банки здесь «перестарались».

Почему деньги стали «короткими»


Эта ситуация напрямую влияет на поведение вкладчиков. Статистика февраля 2026 года показательна: на счетах «до востребования» (где деньги можно забрать в любой момент) лежало 825 миллиардов рублей, тогда как на срочных вкладах — всего 370 миллиардов.

Люди голосуют за гибкость по двум причинам:

1. Маленькая выгода: при ключевой ставке 14,5% средняя доходность вкладов (13,87%) лишь немного превышает инфляцию (12,9%). Фиксировать деньги на год ради минимальной прибыли кажется многим невыгодным.

2. Технические риски: если банк в любой момент может заблокировать карту из-за ошибки системы, держать деньги «под рукой» становится спокойнее, чем на долгосрочном депозите.

Россияне не столько боятся государственных реформ, сколько хотят избежать проблем с доступом к собственным средствам. Стабильность банковской системы сегодня зависит не от отсутствия слухов о заморозке, а, пожалуй, от того, как быстро банки научатся отличать обычных клиентов от мошенников и перестанут блокировать счета без реальных причин.

Автор: Ирина Ли

Источник: Новые Извесия
  1. 06.05.2026, 01:44
    Гость: Колобок

    Заплатить в магазине более 1000 евро за товар наличкой нельзя.
    Фигасе.. в Испании либеральные правила.
    Если достать 100 долларов в магазине - зовут менеджера который на вас смотрит как на Аль Капоне, тянется к телефону вызывать полицию.. и это было 20 лет назад!
    У меня банк едва не украл 1000 евро на основании закона об AML/KYC при попытке Обменять наличные с одной валюты на другую - ОБМЕНЯТЬ МОИ ДЕНЬГИ, не перевести, не заплатить, не депозит оформить... НАЛ я сам себе обменивал.
    Тут народ просто не знает о чем балбесит, как всегда.
    Благодаря изоляции, они тут думают что это их локальная проблема - смотрят только в свое корыто.
    А проблема всеобщая, по всему Миру.
    Спрашиватся как эта проблема вдруг стала в рф?

  2. 06.05.2026, 01:33
    Гость: Колобок

    "Я лично спрашивал в банке, на каком основании вы блокируете МОИ деньги?"
    Смешной вы человек..
    Есть принятые законы по тн "отмыванию" денег продавленные по приказу сша AML/KYC. У вас могут не только заморозить - все отнять по Подозрению на уклонение от налогов например, и посадить..
    Все это принято Официально, госдума проштамповала ... что это коснется только мифических "жуликов".
    Это всегда касается ВСЕХ, разумеется.. ...
    Держать накопления в банке это Риск.
    Неужели судьба пенсов ссср не научила?

  3. 05.05.2026, 21:47
    Гость: Skeptik

    В принципе верно, но как конкретно?
    Скажем купюры могут отказаться принимать.
    Бывало уже такое, проведут обмен купюр или деноминацию, а обмен ограничат.
    Ценные бумаги? могут обвалить курс на бирже.
    Облигации обесценят при гиперинфояции.
    Недвижимость обесценилась во времена великой депрессии

    Как конкретно?

  4. 05.05.2026, 20:44
    Гость: Бобер

    Половина вкладов принадлежит одному проценту населения, богатеньким "москалям" (жителям Москвы), которым вечно надо куда-то инвестировать. Вот их и состригут даже если на данный момент заморозка еще не созрела из фейка в президентский указ. Но на фоне перебоев с э/э будет не до банков и интернетов, холодильник протечет на телевизор.

  5. 05.05.2026, 19:50
    Гость: А,зачем отдавать свои кровные чужим дядям-тётям?

    В принципе? СвоЁ надо держать при себе.

Все комментарии (23)
