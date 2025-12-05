Борода Бабая feat. ПИКА «Бородатая баба» (интернет-сингл)

Борода Бабая feat. ПИКА «Бородатая баба» (интернет-сингл)

Исполнитель: Борода Бабая feat. ПИКА, Название: «Бородатая баба», Стиль: хоррор-панк, Год: 2025

Названия групп — как то самое чеховское ружье… Рано или поздно оно непременно должно выстрелить в творчестве музыкантов, как-нибудь остроумно обыгрываясь, особенно, если оно броское и колоритное. Как, например, «Борода Бабая», которое к тому же располагает к игре слов. Возможно, из всевозможных языковых курьезов и родилось название сингла «Бородатая баба».

Несмотря на все хиханьки да хаханьки, песня эта все же очень серьезная. В ней поднимается тема женского непостоянства. Прямолинейно мыслящие парни ошибочно думают, что не могут наладить контакт с дамами из-за их целомудренности. Но в «Бородатой бабе» голос дается и самим женщинам, от которых мы узнаем, что их просто может не устраивать способ ухаживания за ними кавалеров. В финале же и вовсе неприступность девушки объясняется древним проклятьем.

Столь же многослойной вышла и аранжировка. В ней нашлось место и размеренной декламации, и рэпа, и женскому вокалу Кати Корочкиной из группы «ПИКА», которая в данном случае поет в духе Татьяны Фатеевой из «Сектора Газа».

