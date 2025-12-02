Хинштейн рассказал Путину о курских корнях Колобка

Сказочный персонаж Колобок имеет курские корни, заявил глава Курской области Александр Хинштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Во время встречи с главой государства губернатор рассказал о реновации детского парка в центре Курска, которому вернули историческое название — парк Пионеров, а на территории установили скульптуру Колобка.

«Впервые с Колобком, с другими замечательными русскими сказками читающую Россию познакомила курянка Екатерина Алексеевна Авдеева: еще в 1844 году она опубликовала книгу «Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьею Степановною Черепьевою», — приводит слова Хинштейна РБК.  

Екатерина Авдеева — русская писательница, фольклорист, автор русских народных сказок и книг по домоводству. Одна из первых собирательниц сибирского фольклора. Родилась в Курске, но с детства жила в Иркутске.

Сборник, о котором говорил Хинштейн, был издан анонимно, но авторство принадлежит Авдеевой. Записанные сказки были включены в издание «Народные русские сказки» известного собирателя русского фольклора Александра Афанасьева.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.12.2025, 14:59
    Гость: кому земляк

    А.Хинштейн родился в Москве, в 1974 г.
    Губернатор Курской области с 21 сентября 2025 года (врио 5 декабря 2024 — 21 сентября 2025).

  3. 02.12.2025, 14:57
    Гость: ABCD

    Хорошо, что русский колобок оказался не евреем.
    А вообще, ситуация похожа на маразм, власть откровенно занимается $#@ вместо того, что бы заниматься проблемами экономики и го-ва. Трудно себе представить, что бы было у амеров, если бы там в конгрессе стали выяснять национальность Тома и Джерри, а кто то заявил что они евреи. Власть потихоньку деградирует и рефлексирует. И это уже очень заметно.

Все комментарии (19)
Выбор читателей
Украина отвергла три главных условия мирного плана США
Wadiia. Собственная работа, CC BY-SA 4.0 / commons.wikimedia.org"/>
Тайные встречи в Абу-Даби
Лариса Долина © KM.RU, Наталья Ступникова
Фигуранты дела о мошенничестве с квартирой Долиной получили от 4 до 7 лет
В России запретят фильмы, дискредитирующие традиционные ценности
Избранное
Некоторые любят покрепче
«Монгол Шуудан», Arbat 21, 1 марта
Gorky Park «Moscow Calling» (переиздание)
«Учусь заново ходить»: что стало с курсантом военной академии после прививки
«Не будут препятствовать германской экспансии на Восток»: так кто же на самом деле разжигал Вторую мировую войну?
«На протяжении всей постсоветской эпохи правящие верхи РФ демонстрировали пренебрежение к нарастанию у русского народа национальных проблем»
Слив масла с коробки «Калины»: зачем необходим и как слить правильно
Blues Bastards, 4 августа, «Мумий Тролль Music Bar»
Всенародный любимец Александр Демьяненко
Theodor Bastard, 27 декабря, «16 Тонн»
Линда призвала избегать стандартов
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации