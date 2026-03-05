Иранский дрон упал на территорию аэропорта в Азербайджане
Дрон, запущенный с территории Ирана, упал на территорию международного аэропорта Нахичевань в Азербайджане, сообщили азербайджанские СМИ.
В местных соцсетях опубликовано видео того, как БПЛА падает на территорию аэропорта и произошел взрыв.
По информации агентства Report, в образовательных учреждениях, расположенных в непосредственной близости от аэропорта, проведена эвакуация, пишет "Интерфакс".
"Эвакуированы учителя и учащиеся двух школ, находящихся на данной территории. Эвакуация была осуществлена с целью обеспечения безопасности педагогического состава и школьников", - заявили в Министерстве образования Нахичеваньской Автономной Республики.
Азербайджанские СМИ сообщают также, что дронов было два, но один из них упал на расстоянии от воздушной гавани.
