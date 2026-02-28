МИД России выступил с заявлением о вооруженной агрессии США и Израиля

Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин

МИД России выступил с заявлением в связи с нападением США и Израиля на Иран. В российском внешнеполитическом ведомстве осудили вооруженную агрессию этих стран и потребовали "вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования".

Приводим главное из заявления МИД.

  • Речь идет о заранее спланированном и неспровоцированном акте вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства-члена ООН в нарушение основополагающих принципов и норм международного права.
  • Атаки осуществляются под прикрытием возобновившегося переговорного процесса и вопреки доводившимся до российской стороны сигналам об отсутствии у израильтян заинтересованности в военной конфронтации с иранцами.
  • Намерения агрессоров понятны и декларируются ими вполне открыто – разрушить конституционный строй и уничтожить руководство неугодного им государства, которое отказалось подчиняться силовому диктату и гегемонизму.
  • Американо-израильский тандем прикрывается мнимой заботой о том, чтобы иранцы не обзавелись ядерным оружием. На деле у Вашингтона и Тель-Авива мотивы, не имеющие ничего общего с режимом нераспространения.  
  • Ввергая Ближний Восток в пучину неконтролируемой эскалации, они фактически побуждают страны по всему миру, прежде всего в регионе, обзаводиться все более серьезными средствами против возникающих угроз.
  • Требуем немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования. Россия, как и прежде, готова содействовать поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов.
