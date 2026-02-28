МИД России выступил с заявлением о вооруженной агрессии США и Израиля
МИД России выступил с заявлением в связи с нападением США и Израиля на Иран. В российском внешнеполитическом ведомстве осудили вооруженную агрессию этих стран и потребовали "вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования".
Приводим главное из заявления МИД.
- Речь идет о заранее спланированном и неспровоцированном акте вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства-члена ООН в нарушение основополагающих принципов и норм международного права.
- Атаки осуществляются под прикрытием возобновившегося переговорного процесса и вопреки доводившимся до российской стороны сигналам об отсутствии у израильтян заинтересованности в военной конфронтации с иранцами.
- Намерения агрессоров понятны и декларируются ими вполне открыто – разрушить конституционный строй и уничтожить руководство неугодного им государства, которое отказалось подчиняться силовому диктату и гегемонизму.
- Американо-израильский тандем прикрывается мнимой заботой о том, чтобы иранцы не обзавелись ядерным оружием. На деле у Вашингтона и Тель-Авива мотивы, не имеющие ничего общего с режимом нераспространения.
- Ввергая Ближний Восток в пучину неконтролируемой эскалации, они фактически побуждают страны по всему миру, прежде всего в регионе, обзаводиться все более серьезными средствами против возникающих угроз.
- Требуем немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования. Россия, как и прежде, готова содействовать поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов.
Тут только ты воешь,каацца.
В тот раз
Иран дал очень сдержанный бенц Израсше.
И тк.все мировые сми рулятся сионом, то эти сми миру и рассказали о" победе" Израсшы.
Сам Иран потерпел минимум, все ядерное было заранее вывезено и спрятано,и персы просто дали рыжему выпустить пар ,сбросив какую то бессмысленную суперпупер бонбу куда то в пустоту.
Но
Видимо, драки /споры военных сша с Трумпом закончились победой трумпа. Этим и объяснялось такое долгое стояние на месте,так,щьта даже
Авианосец сша обфекалился.
И Конгресс старику не указ тоже. Он же двигается Хабадом.
.
Вобщем,как заявил неделю назад израильский целый министр безопасности Бен Гвир:
" Евреи-над законами!".
Ну,куда уж больше. Над. :)))
Поняли?
.
Стороны в этом конфликте уже нажали на пусковой крючок. После этого в ближайшее время о мире говорить не имеет смысла. А нам скорее надо подумать о том чтобы помочь Ирану противостоять этой угрозе в рамках договора о стратегическом партнёрстве.
Чо сказать то хотел, дружок? Не можешь сформулировать мысль, не пиши.
А народам Ивановской области не отказывают? Не вопи, арабам дали землю вместе с Израилем, Иордания называется.
Про Украину, наверно, я тоже не дочитал.