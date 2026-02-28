Тут только ты воешь,каацца.

В тот раз

Иран дал очень сдержанный бенц Израсше.

И тк.все мировые сми рулятся сионом, то эти сми миру и рассказали о" победе" Израсшы.

Сам Иран потерпел минимум, все ядерное было заранее вывезено и спрятано,и персы просто дали рыжему выпустить пар ,сбросив какую то бессмысленную суперпупер бонбу куда то в пустоту.

Но

Видимо, драки /споры военных сша с Трумпом закончились победой трумпа. Этим и объяснялось такое долгое стояние на месте,так,щьта даже

Авианосец сша обфекалился.

И Конгресс старику не указ тоже. Он же двигается Хабадом.

.

Вобщем,как заявил неделю назад израильский целый министр безопасности Бен Гвир:

" Евреи-над законами!".

Ну,куда уж больше. Над. :)))

Поняли?

.