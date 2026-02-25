ВСУ готовят Одесскую область к круговой обороне

ВСУ готовятся к круговой обороне Одессы и всей Одесской области, заявил глава украинской оперативно-тактической группировки "Одесса" Денис Носиков в интервью YouTube-каналу "Штабквартира".

По его словам, вокруг региона активно выстраивается защита: противотанковые рвы, минные заграждения, капканы.

"Это очень сложная система разнообразных фортификационных сооружений, инженерных заграждений — это те же "кил-зоны", <...> ловушки, капканы", — цитирует военного РИА Новости.

  3. 26.02.2026, 00:11
    Гость: АНТУАН

    Это значит,что Одессу будут защищать до конца.Сколько обе стороны народу положат?

