ВСУ готовят Одесскую область к круговой обороне
ВСУ готовятся к круговой обороне Одессы и всей Одесской области, заявил глава украинской оперативно-тактической группировки "Одесса" Денис Носиков в интервью YouTube-каналу "Штабквартира".
По его словам, вокруг региона активно выстраивается защита: противотанковые рвы, минные заграждения, капканы.
"Это очень сложная система разнообразных фортификационных сооружений, инженерных заграждений — это те же "кил-зоны", <...> ловушки, капканы", — цитирует военного РИА Новости.
Не сдаются. Ибо не хохлы руководят сами собой, а как всегда.. Чьи-то агенты..
Твой с Зелей Тель-Авив трогать нельзя
Это значит,что Одессу будут защищать до конца.Сколько обе стороны народу положат?
А если они в ответ ударят яо по нам, что делать будешь?
эти укрепления не то что ракета, муха не перелетит.