Российские фигуристы остались без медали Олимпиады впервые с 1960 года
Олимпийские игры в Италии войдут в историю российского фигурного катания как один из самых неудачных турниров. Впервые за последние 66 лет наши спортсмены покидают Олимпиаду без единой награды.
В соревнованиях принимали участие всего два представителя РФ, и оба остановились в шаге от пьедестала. Аделия Петросян, выступавшая в женском одиночном катании, не смогла чисто исполнить произвольную программу. Падение с четверного тулупа не позволило ей подняться выше шестого места — итоговая сумма составила 214,53 балла, пишет КП.
Петр Гуменник продемонстрировал схожий результат. С суммой 271,21 балла он также расположился на шестой строчке турнирной таблицы среди мужчин.
Российская делегация была представлена в усеченном составе. Из-за ограничений наши фигуристы не участвовали в командном турнире, а также в соревнованиях спортивных пар и танцевальных дуэтов. Это изначально делало борьбу за медали крайне сложной.
Тем самым прервалась победная серия, длившаяся с 1960 года. На протяжении всех этих лет советские и российские фигуристы всегда возвращались с Олимпиад с наградами.
