Российские фигуристы остались без медали Олимпиады впервые с 1960 года

Олимпийские игры в Италии войдут в историю российского фигурного катания как один из самых неудачных турниров. Впервые за последние 66 лет наши спортсмены покидают Олимпиаду без единой награды.

В соревнованиях принимали участие всего два представителя РФ, и оба остановились в шаге от пьедестала. Аделия Петросян, выступавшая в женском одиночном катании, не смогла чисто исполнить произвольную программу. Падение с четверного тулупа не позволило ей подняться выше шестого места — итоговая сумма составила 214,53 балла, пишет КП.

Петр Гуменник продемонстрировал схожий результат. С суммой 271,21 балла он также расположился на шестой строчке турнирной таблицы среди мужчин.

Российская делегация была представлена в усеченном составе. Из-за ограничений наши фигуристы не участвовали в командном турнире, а также в соревнованиях спортивных пар и танцевальных дуэтов. Это изначально делало борьбу за медали крайне сложной.

Тем самым прервалась победная серия, длившаяся с 1960 года. На протяжении всех этих лет советские и российские фигуристы всегда возвращались с Олимпиад с наградами. 

  3. 20.02.2026, 11:52
    Гость: сергей-57

    Я это паскудство, разумеется, не смотрел, но кто видел-говорят, что роднина даже в теперешнем возрасте лучше бы откаталась....

  4. 20.02.2026, 11:44
    Гость: сергей-57

    "шаг" от пьедестала-- это четвёртое, а не шестое место.
    30 тетрадрахм этим....... хоть заплатят ??

