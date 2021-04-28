Теуникова и КоМПОзит «Один страшный день»

Исполнитель: Теуникова и КоМПОзит, Название: «Один страшный день», Стиль: рок, Год: 2021

Деятельность Юлии Теуниковой — удачный пример того, как можно, пребывая в андеграунде, создавать качественный музыкальный продукт без жалоб на жизнь и несовершенство системы. В ее прошлом альбоме «Русские сказки» давалась всеобъемлющая картина нестроений современности. Теперь же Теуникова обратилась к внутренней реальности, не запираясь при этом в «башне из слоновой кости» и продолжая держать руку на пульсе.

Название «Один страшный день» намекает на персональный момент истины, который открывается благодаря нечеловеческим испытаниям. В связи с этим приступать к прослушиванию диска довольно непросто — в первых трех тягучих и страшных песнях приходится вместе с героиней пережить накатывающую на нее чудовищную реальность, для сопротивления которой не осталось никаких внутренних ресурсов. Однако то, что неподвластно человеку, подвластно Богу, который берет всех страждущих под свою защиту, «не выпуская из зоны Wi-Fi»

Увлекательный нарратив начинается в альбоме примерно с четвертой песни «Сверхъестественный отбор», в которой обосновывается иезуитская логика деления современного общества на касты. Картина выходит, в целом, безрадостная, однако Теуникова находит в ней пару теплых штрихов для «соли земли» - юродивых, монахов и волонтеров. «Сверхъестественный отбор» построена в виде напряженного речитатива — как и другая сюжетная песня альбома «Разговор на лестничной клетке со свидетелями Иеговы». Только во второй из них находится также место для метафизического вывода и взвинченной виолончельной партии Петра Акимова.

Музыкальная канва номеров (проработка которой в альбоме выше всяких похвал) чутко реагирует на их содержание. Особое место занимает в альбоме «древнерусская тоска» стилизацией под народные песни «Сон Аркадия Гайдара» и «Доченька». В саркастическом «Агенте влияния» появляется утрированная балканщина. «Сквозь меня», фиксирующая достижение синергии человека с Богом, решена в духе умиротворяюще боссановы, однако угрожающие интонации Теуниковой в конце песни намекают на то, что этот процесс может оказаться прерывистым — до следующего «Страшного дня». Или уже — до Страшного Суда...